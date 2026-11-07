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2-1. Nmecha sostiene el pulso con el Bayern

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Dos derechazos de Félix Nmecha, del 1-0 en el minuto 55 al 2-0 en el 71, solucionaron la victoria sufrida del Borussia Dortmund, que se impuso 2-1 al Elversberg y sostiene el pulso en la cima de la clasificación de la Bundesliga con el Bayern Múnich, ambos con 21 puntos de 27 posibles, ya superado el duelo directo entre ambos.

Hasta entonces, el encuentro se movió en la incertidumbre. Con ocasiones del conjunto amarillo, pero sin goles, hasta que un control y una maniobra dentro del área de Fabio Silva habilitó a Félix Nmecha para el primer tanto del encuentro, ante la permisividad defensiva del Elversberg, que después reaccionó y, sin embargo, encajó el 2-0. Aun así, hizo sufrir al conjunto local hasta el final, primero con el 2-1 y después con ambición. Kobel salvó la última ocasión.

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Antes de todo, también hubo polémica. La entrada de Daniel Svensson, sancionado con una simple falta en su irrupción en el área, incide directamente en ella. La forma con la que impactó con la plancha de su pie izquierdo sobre el tobillo derecho de Pinckert no tiene voluntariedad, pero sí fue desproporcionada y dura hasta el punto de lesionar al defensa, que aguantó sobre el campo tras ser atendido, hasta que dijo basta. Del minuto 19 al 37.

No hubo ni siquiera revisión aparente en el VAR, entre las protestas del Elversberg, que lo consideraba para mucho más que una simple falta. No lo entendió así el árbitro, Harm Osmers, dentro de un encuentro cuyo dominio, como era previsible, fue del Borussia Dortmund, con el control del balón y las mejores ocasiones antes y después.

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No acertó primero Jobe Bellingham, ni tampoco desde lejísimos Fabio Silva, que rozó el 1-0. Aún perdonó el atacante el gol en otra oportunidad clarísima, solo tras un rechace del guardameta rival. Quizá le sorprendió, pero el toque fue fuera, cuando lo más fácil era el gol. Avisó un par de veces el Elversberg, nada del otro mundo. Empate al descanso.

Fue luego cuando Nmecha cambió el rumbo del partido, con los dos goles para decidir la sexta victoria en nueve encuentros de esta Bundesliga del Dortmund, aunque aún hubo respuesta del Elversberg, con un golazo de chilena de Fukeu que estrechó el margen hasta el 2-1 final.

- Ficha técnica:

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Gadou (Bensenbaini, min, 67), Anton, Schlotterbeck, Svensson; Jobe Bellingham (Sabitzer, min. 87), Veerman; Karetsas (Ryerson, min. 67), Nmecha, Chukwuemeka (Beier, min. 33); Fabio Silva (Nwaneri, min. 87).

1 - Elversberg: Kristof; Sirch (Mickelson, min. 78), Pinckert (Le Joncour, min. 37), Rohr, Gunther (Adam, min. 78); Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka (Campbell, min, 67), Krattenmacher (Futkeu, min. 78); Mokwa.

Goles: 1-0, min. 55: Nmecha. 2-0, min. 71: Nmecha. 2-1, min. 81: Futkeu.

Árbitro: Harm Osmers. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Nmecha (min. 22) y Anton (min. 76) y al visitante Wagner (min. 59), entrenador del Elversberg.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores. EFE

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