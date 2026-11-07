2-1. Curro y Forés culminan la remontada del Burgos

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Burgos, 7 nov (EFE).- El Burgos tuvo que remar a contracorriente este sábado para remontar ante el Celta Fortuna, que se adelantó con un tanto de Álvaro Marín, y sumó tres puntos con goles de Curro Sánchez y Álex Forés en la segunda mitad (2-1).

El partido comenzó con un Burgos demasiado contemplativo, que permitió al filial celeste llevar la iniciativa y encontrar espacios para progresar, mientras que Capdevila y Kibet encontraron facilidades para mover al equipo visitante, que aprovechó una de sus primeras aproximaciones para adelantarse en el marcador.

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La acción nació en la banda derecha, donde Capdevila condujo con velocidad antes de filtrar un balón al espacio, Kibet dejó pasar la pelota con inteligencia para que llegara a Álvaro Marín, que resolvió ante Ander Cantero con un disparo que terminó en el fondo de la portería.

El gol obligó al Burgos a dar un paso adelante y los de Sergio Francisco comenzaron a tener más presencia en campo contrario y fueron encerrando progresivamente a su rival.

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El conjunto local ganó metros y buscó el empate, aunque le faltó precisión en los últimos metros. Para muestra, la ocasión que Galdames estrelló en un defensor del Celta Fortuna.

Tras el descanso, el Celta Fortuna tuvo una buena oportunidad para ampliar su ventaja en un contraataque en el que llegó a disponer de superioridad de cuatro contra uno, pero el pase de Kibet no encontró a Capdevila y los visitantes desperdiciaron una ocasión muy favorable para encarrilar el encuentro.

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El Burgos aprovechó ese aviso para insistir en su búsqueda del empate y se instaló cada vez más cerca del área visitante.

La insistencia tuvo recompensa en el minuto 68 cuando Javi Llabrés encontró un espacio a la espalda de la defensa y puso un balón que Curro Sánchez aprovechó para batir al guardameta visitante y establecer el empate.

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En el minuto 86, llegó el segundo golpe del Burgos. Alex Forés estuvo especialmente atento a un saque de banda en el que no existía fuera de juego, se adelantó a la defensa, recibió el balón dentro del área pequeña, se giró con rapidez y firmó un disparo que significó el 2-1 final.

- Ficha técnica:

2 - Burgos: Cantero; Lizancos, Luengo, Saúl del Cerro (Sergio González min 78), Brais Martínez (Vilarrasa min 57); Galdames (Javi Llabrés min 57), Vencedor, Dadie (Appin min 73), Mollejo (Gragera min 73); Curro Sánchez, Álex Forés.

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1 - Celta Fortuna: Carrillo; Quique Ribes, Seyni Ndiaye (Noah Rodríguez min 85), Joel López; Germain Miller (Hugo Cuenca min 46), Capdevila (Bajcetic min 82), Sobral, Oliveras (Vlad min 73); Kibet, Ángel Arcos (Pablo Meixús min 73); Álvaro Marín.

Goles: 0-1, M.12: Álvaro Marín. 1-1, M.68: Curro. 2-1, M.86: Alex Forés.

Árbitro: Pablo Morales Moreno. Amonestó por el Burgos a Mollejo (min 27) y por los visitantes a Joel (min 30), Álvaro Marín (min 48), Capdevila (min 49) y Ribes (min 89).

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Incidencias: Partido correspondiente a la joranda 13 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.222 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jesús de Miguel y durante el partido, en el minuto 9, el juego se detuvo para homenajear al futbolista del Tenerife. EFE

vfr/fsm/ism