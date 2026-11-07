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1-2. Kane reparte, Kimmich y Karl ejecutan

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El Bayern de Múnich derrotó este sábado al Mainz (1-2) sin necesidad de recurrir a su mejor versión, gracias a dos goles de Kimmich y Karl, ambos asistidos por Kane, que castigaron las debilidades de un rival sin los argumentos suficientes para discutir la victoria del conjunto de Vincent Kompany, arriba en la tabla en su pulso con el Dortmund por el liderato.

El Bayern construyó su victoria desde la superioridad pero sin alardes. Le alcanzó con aprovechar una equivocación al inicio de la primera parte y un tanto al inicio de la segunda. Entre ambos goles, el Mainz tuvo tiempo para albergar cierta esperanza de soñar con algún punto, pero su ilusión se quedó en un deseo fallido.

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Al los hombres de Kompany les bastó un error del Mainz para encarrilar el partido, pero tuvo que trabajar más de lo previsto para sostener una ventaja que parecía destinada a crecer y terminó por convertirse en un asunto incómodo hasta la última media hora del choque. Después de empatar la pasada jornada frente al Dortmund, el Bayern volvió a la senda de la victoria sin autoridad y con una pequeña ayuda al inicio del choque.

Fue Lee quien facilitó el trabajo al Bayern. El medio surcoreanao, al cuarto de hora, entregó mal una pelota hacia atrás. La pelota llegó a Kane, solo en la frontal. Cedió el balón a Kimmich y el internacional alemán cerró la jugada con un zambombazo desde la media luna que golpeó con violencia la portería defendida por Zentner.

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El gol retrató la diferencia entre ambos equipos durante el arranque. El Bayern presionó con determinación y el Mainz, incapaz de superar las primeras líneas de presión, se metió en constantes dificultades cada vez que intentaba salir con el balón jugado.

La superioridad del cuadro bávaro, sin embargo, produjo muy poco. El Bayern dispuso de alguna ocasión aislada para ampliar la diferencia, pero no encontró el segundo gol. El Mainz empezó a corregir sus problemas con la pelota y a discutir el control del centro del campo. El partido, que durante veinte minutos se jugó casi exclusivamente en una dirección, empezó a equilibrarse.

En ese tiempo, Kane desperdició la mejor ocasión del Bayern después de recibir un pase de Karl con el que se quedó mano a mano frente Zentner. El portero del Mainz evitó el gol y, poco después, Neuer tuvo que intervenir ante un cabezazo de Königsdörffer. La secuencia resumió el cambio de escenario, porque el Mainz ya no se limitaba a defenderse. En ocasiones salió de su área para inquietar a Neuer.

Precisamente, el portero alemán protagonizó el último epidosio antes del descanso cuando salió a despejar una falta lanzada por Amiri, Tah rozó la pelota y Lee la envió de cabeza a la red. El gol fue anulado por fuera de juego, pero la acción dejó una consecuencia: Neuer se lesionó y tuvo que abandonar el campo. Urbig ocupó su puesto y el Bayern se marchó al vestuario con el marcador a favor, aunque sin la certeza absoluta de tener controlado el duelo.

La resistencia del Mainz se agotó al cuarto de hora de la reanudación, cuando Laimer filtró un pase a Kane a la espalda de la defensa local. El atacante inglés acabó cediendo la pelota a Karl y el 0-2 subió al marcador. Fue la undécima asistencia del Balón de Oro esta temporada en todas las competiciones, una más que los goles que acumula entre la Bundesliga y la Liga de Campeones (cuatro en cada competición) y la Copa (dos).

El tanto de Karl apagó las últimas esperanzas del Mainz y dejó el encuentro en manos del Bayern, que ya no necesitó pisar el acelerador. El conjunto bávaro pasó algunos apuros, pero nunca estuvo contra las cuerdas. El tanto final de Tietz, en el minuto 93, llegó tarde y al Bayern le bastaron dos golpes certeros para resolver una visita incómoda y mantener el pulso con el Dortmund en la cabeza de la Bundesliga.

-- Ficha técnica:

1.- Mainz: Zentner; Caci (Martel, min. 82), Da Costa, Gruber, Potulski, Widmer (Nakuzola, min. 69); Amiri, Sano, Lee (Nebel, min. 63); Königsdörffer (Tietz, min. 63) y Becker (Hollerbach, min. 69).

2.- Bayern Múnich: Neuer (Urbig, min. 44); Laimer (Ito, min. 86), Upamecano, Tah, Stanisic (Davies, min. 67); Kimmich (Boey, min. 86), Pavlovic; Olise, Karl (Bischof, min. 67), Brown; y Kane.

Goles: 0-1, min. 14: Kimmich; 0-2, min. 57; Karl; 1-2, min. 93: Tietz.

Árbitro: Robert Schröder. Mostró cartulina amarilla a Laimer (min. 76) por parte del Bayern Múnich.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Bundesliga disputado en el Mewa Arena de Mainz ante unos 30.000 espectadores. EFE

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