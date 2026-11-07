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1-2. El Racing deja hundido al Málaga

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Málaga, 7 nov (EFE).- El Racing de Santander consiguió este sábado, en su sexto partido a domicilio, la primera victoria como visitante este curso ante un Málaga hundido, que se adelantó en el marcador con un gol del centrocampista Carlos Dotor que Iker Luque y el delantero marroquí Yassir Zabiri neutralizaron en la segunda mitad (1-2).

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La igualdad marcó el primer tramo del partido y el Málaga no tardó en sufrir un importante contratiempo con la lesión en el minuto 23 del lateral derecho Rafita, sustituido por David Larrubia.

Poco después, en una jugada rápida, un centro por la derecha con cabezazo de Adrián Niño habilitó al centrocampista Carlos Dotor, que por bajo batió al guardameta Agirrezabala.

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Era el minuto 28 y el Málaga apretaba en el área del Racing, al que el gol le descentró en algunos momentos.

El entrenador del equipo cántabro, José Alberto López, quería más pólvora ofensiva y en el descanso dejó al centrocampista Iván Martín en el vestuario y dio entrada al delantero Pablo García.

El Málaga esperaba y dominaba el Racing, pero los locales eran los que tenían las mejores ocasiones. El equipo cántabro empujaba, jugaba entre líneas y la entrada de Pablo García le dio más empuje ofensivo.

El empate llegó tras una triangulación perfecta que definió el extremo Iker Luque, que acertó tras intentarlo varias veces en la primera mitad.

El partido cambió totalmente, con un Málaga desdibujado, lento y a merced del rival, que con tres movimientos se plantaba en el área local.

En otra llegada del Racing, un disparo de Pablo García lo rechazó el guardameta Alfonso Herrero y el delantero marroquí Yassir Zabiri empujó el balón dentro de la portería local para el 1-2 (m.60).

Fue un golpe muy duro para el Málaga, un equipo sin garra y que en el minuto 64 se quedó con un jugador menos por la expulsión del centrocampista Adam Aznou.

El Racing pudo sentenciar definitivamente con muchas ocasiones, que desaprovecharon Zabiri, Iker Luque y Pablo García, y también el Málaga desaprovechó opciones claras de Niño, Joaquín o Chupete.

Al final, un 1-2 que deja al Málaga colista con 5 puntos y al Racing con su primera victoria como visitante.

- Ficha técnica:

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Larrubia, m. 23), Calero, Pastor, Einar Galilea (Salinas, m. 71), Aznou; Dotor (Joaquín, min. 82), Ramón Enríquez, (Rafa Rodríguez, min. 71), Dani Lorenzo (Pablo Martínez, min. 82), Chupete y Niño.

2 - Racing: Agirrezabala; Pablo Ramón (Iñigo, m. 82), Pedro, Belocian, Salinas; Iker Luque (Aarón, m. 88), Iván Martín (Pablo García, m. 46), Patri, Vicente (Guliashvili, m. 73; Canales (Almeida, min. 73) y Zabiri.

Goles: 1-0, min.28: Dotor. 1-1, min. 50: Iker Luque. 1-2, min. 60: Zabiri.

Árbitro: Isidro García de Mera. Amonestó a los locales Einar Galilea (min. 46) y Aznou (m. 38 y m. 64, por lo que fue expulsado), y a los visitantes Agirrezabala (min. 31) y Guiliashvili (m. 90).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Rosaleda ante 30.000 espectadores. Hubo antes del encuentro un homenaje con un emotivo minuto de silencio en recuerdo del delantero fallecido del Tenerife Jesús de Miguel. EFE

jrl/cb/ism

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