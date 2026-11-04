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Bustinduy celebra la derrota de Trump y augura que "el 29N les toca a Feijóo y Abascal"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este miércoles la derrota del Partido Republicano de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato, celebradas este martes.

"Perdió Bolsonaro, y se dio a la fuga como un delincuente vulgar. Perdió Netanyahu, y acabará sentado ante un tribunal por sus crímenes contra la humanidad. Perdió ayer Trump, y es una de las derrotas más humillantes que se recuerdan en EEUU. El 29N les toca a Feijóo y Abascal", ha comentado el ministro en su perfil de X.

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Las proyecciones de los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos otorgan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur. EFE

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