Puente anuncia dimisión como ministro de Transportes y renuncia a estar en listas del 29N

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Madrid, 3 nov (EFE).- El hasta este martes ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre, porque un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

Puente ha informado de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que ha asegurado que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (Toledo).

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El político socialista ha incidido en que esta es una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas" y esta decisión "pretende estar a la altura" de su partido y de los que le precedieron, "de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria".

Asimismo, ha afirmado que "no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos". EFE

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