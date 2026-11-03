Las aficiones de Villarreal y PSG cambian el himno de la 'Champions' por aplausos

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Villarreal (Castellón), 3 nov (EFE).- Los aficionados de Villarreal y París Saint-Germain recibieron con una cerrada ovación la decisión de la UEFA de no reproducir el himno de la Liga de Campeones antes del encuentro de este martes en La Cerámica, en señal de respeto por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, y de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

La decisión, comunicada por megafonía a los espectadores, fue aplaudida por los seguidores de ambos equipos, que se pusieron en pie y aplaudieron en los momentos habitualmente reservados al himno de la competición.

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El aplauso, que se prolongó más de un minuto, se convirtió así en un homenaje de las dos aficiones al futbolista fallecido y a las víctimas del accidente ferroviario.

Posteriormente, ambos equipos y los espectadores guardaron un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos que se desarrolló con absoluto respeto en las gradas de La Cerámica. EFE

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