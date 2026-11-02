Verstappen: Kimi hizo un trabajo increíble, apenas cometió errores y se merece el Mundial

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante ganador del campeonato, "hizo un trabajo increíble este año", que "apenas cometió errores" y que se hizo acreedor al título de forma "merecida".

"La de hoy ha sido una carrera loca, en la que la primera salida y la primera vuelta fueron cruciales para el desenlace. El equipo también tomó las decisiones correctas, tanto en la estrategia, como cuando entramos en boxes y aprovechamos para quitarle el liderato a (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari) durante su penalización", explicó Verstappen, de 29 años, tras elevar a 74 su tercera mejor marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, con el que fue su tercer triunfo de la temporada -el tercero en las últimas cuatro carreras- y el sexto en México, donde nadie ha ganado tantas veces como él.

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"Incluso después de la bandera roja tuvimos una salida realmente buena y, después de eso, se trataba de mantener el liderato hasta el final. Los Ferrari eran rápidos, pero nosotros ejecutamos todo bien hoy, así que fue asombroso lograr la victoria", apuntó el astro neerlandés tras lograr su podio 138 en la categoría reina, en la que cuenta 50 'poles'.

"Felicidades a Kimi (Antonelli), que ha hecho un trabajo increíble este año, apenas cometió errores y se merece haber ganado el Mundial", opinó el ídolo deportivo de los Países Bajos tras lograr su tercera victoria de la temporada, después de las que se anotó en el Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang (Malasia), y en el de Singapur.

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"Haberlo logrado a tan temprana edad (20 años, dos meses y una semana) es asombroso; y fue un podio muy especial", opinó el súper-depredador deportivo de la escudería austriaca, que ya es segundo en el Mundial, en referencia a Antonelli: tercero este domingo en una prueba que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo.

"Creo que tuvo que haber sido así, con nosotros dos estando ahí, a su lado. Fue un momento realmente especial", manifestó Verstappen tras lograr otra brillante victoria este domingo en Ciudad de México. EFE

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