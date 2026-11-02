Espana agencias

Verstappen: Kimi hizo un trabajo increíble, apenas cometió errores y se merece el Mundial

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), flamante ganador del campeonato, "hizo un trabajo increíble este año", que "apenas cometió errores" y que se hizo acreedor al título de forma "merecida".

"La de hoy ha sido una carrera loca, en la que la primera salida y la primera vuelta fueron cruciales para el desenlace. El equipo también tomó las decisiones correctas, tanto en la estrategia, como cuando entramos en boxes y aprovechamos para quitarle el liderato a (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari) durante su penalización", explicó Verstappen, de 29 años, tras elevar a 74 su tercera mejor marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, con el que fue su tercer triunfo de la temporada -el tercero en las últimas cuatro carreras- y el sexto en México, donde nadie ha ganado tantas veces como él.

PUBLICIDAD

"Incluso después de la bandera roja tuvimos una salida realmente buena y, después de eso, se trataba de mantener el liderato hasta el final. Los Ferrari eran rápidos, pero nosotros ejecutamos todo bien hoy, así que fue asombroso lograr la victoria", apuntó el astro neerlandés tras lograr su podio 138 en la categoría reina, en la que cuenta 50 'poles'.

"Felicidades a Kimi (Antonelli), que ha hecho un trabajo increíble este año, apenas cometió errores y se merece haber ganado el Mundial", opinó el ídolo deportivo de los Países Bajos tras lograr su tercera victoria de la temporada, después de las que se anotó en el Gran Premio de Baréin, disputado en Sepang (Malasia), y en el de Singapur.

PUBLICIDAD

"Haberlo logrado a tan temprana edad (20 años, dos meses y una semana) es asombroso; y fue un podio muy especial", opinó el súper-depredador deportivo de la escudería austriaca, que ya es segundo en el Mundial, en referencia a Antonelli: tercero este domingo en una prueba que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo.

"Creo que tuvo que haber sido así, con nosotros dos estando ahí, a su lado. Fue un momento realmente especial", manifestó Verstappen tras lograr otra brillante victoria este domingo en Ciudad de México. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Chiquis Rivera presumió cómo decoró el lugar donde se encuentra descansando su madre; esta es la ubicación de la tumba de Jenni Rivera

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla

Este sencillo examen permite medir desde el riesgo de caídas en adultos mayores hasta el rendimiento físico en jóvenes

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”