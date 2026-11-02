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Salvamento rescata a 107 migrantes de un cayuco localizado a 9 kilómetros de El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 2 nov (EFE).- La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia trasladó este domingo al puerto de El Hierro a 107 personas que navegaban en un cayuco que fue rescatado a unos 9 kilómetros de la isla.

La embarcación de rescate llegó a las 18:45 horas con los migrantes, entre los que se encontraban cinco mujeres y tres menores, según los datos facilitados por los servicios de emergencia.

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Dos de las personas rescatadas tuvieron que ser trasladadas al hospital para recibir atención sanitaria.

Los ocupantes del cayuco fueron atendidos a su llegada por los dispositivos de emergencia y asistencia desplegados en la isla. EFE

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