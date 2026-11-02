Cero energético en La Palma: la isla sufre un apagón general que la deja sin suministro eléctrico en un momento de alerta máxima por lluvias y tormentas eléctricas

Nubes bajas por la borrasca en La Palma, en una imagen de archivo. (Europa Press)

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La isla de La Palma ha sufrido este lunes por la mañana un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado la pérdida total del suministro en el territorio de toda la isla, lo que se conoce como cero energético.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla a las 06:42 horas. Según informan fuentes de Endesa a Europa Press, hay un total de 50.508 abonados sin suministro eléctrico.

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La compañía aún no precisa el origen del incidente pero explica que La Palma se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).

Según el 112, el paso de un frente tormentoso durante la pasada madrugada ha dejado problemas con el suministro eléctrico incidentes en Breña Baja y Breña Alta por achiques de viviendas, locales y alcantarillas rebosando.

Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

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Red Eléctrica ha informado de que ha “iniciado el proceso de reposición” en La Palma para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, tras el cero de tensión registrado a las 6.38. Actualmente, han añadido, “se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema”.

Alerta por lluvias en El Hierro, La Palma y La Gomera

El domingo Emergencias ya advertía que se esperaba mucha actividad convectiva en el entorno de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera para el lunes 2 de noviembre, con chubascos dispersos que podrían ser muy intensos, superando los 30 mm de precipitación en una hora, y con más probabilidad hasta las 15:00 h, aunque no podía descartarse que se prolongaran en horas de la tarde. En las islas de Tenerife y Gran Canaria habrá igualmente chubascos fuertes, pero de menos intensidad, que podrían alcanzar y superar los 20 mm de lluvia en una hora, especialmente en el norte y área metropolitana de la isla de Tenerife.

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A lo largo del martes y aunque con menor probabilidad, se mantendrán las precipitaciones en todas las islas montañosas del archipiélago, pero se espera que sean más dispersas y menos intensas que el lunes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en un mensaje en X (antes Twitter) que está “muy pendiente” de La Palma tras las fuertes lluvias de esta madrugada y el cero energético. “Hemos activado el PLATECA en situación de alerta con el objetivo de monitorizar y coordinar todas las actuaciones hasta la recuperación del suministro eléctrico”. Ha explicado que “no se han registrado daños personales, pero sí incidencias por acumulaciones de agua”.

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Además, ha pedido a la población que “es fundamental seguir extremando la precaución” en estos momentos: “Eviten desplazamientos innecesarios, no crucen zonas inundadas, reduzcan el uso del vehículo y sigan las indicaciones del 112 y los servicios de emergencia”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que se encuentra “pendiente” del cero energético que ha afectado este lunes a la isla de La Palma y de la evolución de las condiciones meteorológicas en Canarias.

“Pendiente de la evolución de los temporales en Canarias y del cero energético que se está produciendo en estos momentos en La Palma. El Gobierno de España está en contacto con las autoridades y con el Gobierno de Canarias ante la situación”, ha asegurado en un mensaje en la red social X.

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