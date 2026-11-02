España

Cero energético en La Palma: la isla sufre un apagón general que la deja sin suministro eléctrico en un momento de alerta máxima por lluvias y tormentas eléctricas

Red Eléctrica ha informado de que ha “iniciado el proceso de reposición” para devolver el suministro lo antes posible

Nubes bajas por la borrasca en La Palma, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Nubes bajas por la borrasca en La Palma, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Guardar

La isla de La Palma ha sufrido este lunes por la mañana un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado la pérdida total del suministro en el territorio de toda la isla, lo que se conoce como cero energético.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla a las 06:42 horas. Según informan fuentes de Endesa a Europa Press, hay un total de 50.508 abonados sin suministro eléctrico.

PUBLICIDAD

La compañía aún no precisa el origen del incidente pero explica que La Palma se ve afectada por tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias que ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima y activar el plan de emergencias (Plateca).

Según el 112, el paso de un frente tormentoso durante la pasada madrugada ha dejado problemas con el suministro eléctrico incidentes en Breña Baja y Breña Alta por achiques de viviendas, locales y alcantarillas rebosando.

Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilowatios, única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, continúa indisponible por un incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.

PUBLICIDAD

Imagen LN5WEDGBCJAULE6Q2RW3LXXYYA

Red Eléctrica ha informado de que ha “iniciado el proceso de reposición” en La Palma para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, tras el cero de tensión registrado a las 6.38. Actualmente, han añadido, “se está a la espera de que se conecte de nuevo la central de Los Guinchos al sistema”.

Alerta por lluvias en El Hierro, La Palma y La Gomera

El domingo Emergencias ya advertía que se esperaba mucha actividad convectiva en el entorno de las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera para el lunes 2 de noviembre, con chubascos dispersos que podrían ser muy intensos, superando los 30 mm de precipitación en una hora, y con más probabilidad hasta las 15:00 h, aunque no podía descartarse que se prolongaran en horas de la tarde. En las islas de Tenerife y Gran Canaria habrá igualmente chubascos fuertes, pero de menos intensidad, que podrían alcanzar y superar los 20 mm de lluvia en una hora, especialmente en el norte y área metropolitana de la isla de Tenerife.

A lo largo del martes y aunque con menor probabilidad, se mantendrán las precipitaciones en todas las islas montañosas del archipiélago, pero se espera que sean más dispersas y menos intensas que el lunes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en un mensaje en X (antes Twitter) que está “muy pendiente” de La Palma tras las fuertes lluvias de esta madrugada y el cero energético. “Hemos activado el PLATECA en situación de alerta con el objetivo de monitorizar y coordinar todas las actuaciones hasta la recuperación del suministro eléctrico”. Ha explicado que “no se han registrado daños personales, pero sí incidencias por acumulaciones de agua”.

Además, ha pedido a la población que “es fundamental seguir extremando la precaución” en estos momentos: “Eviten desplazamientos innecesarios, no crucen zonas inundadas, reduzcan el uso del vehículo y sigan las indicaciones del 112 y los servicios de emergencia”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que se encuentra “pendiente” del cero energético que ha afectado este lunes a la isla de La Palma y de la evolución de las condiciones meteorológicas en Canarias.

“Pendiente de la evolución de los temporales en Canarias y del cero energético que se está produciendo en estos momentos en La Palma. El Gobierno de España está en contacto con las autoridades y con el Gobierno de Canarias ante la situación”, ha asegurado en un mensaje en la red social X.

Temas Relacionados

La PalmaCanariasEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

En la embarcación viajaban 132 personas, según ha informado Salvamento Marítimo

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Las encuestas sitúan al bloque de PP y Vox por encima de los 200 diputados, un resultado muy superior a los 176 que marca la mayoría absoluta

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

El reality de Telecinco encara su recta final con una eliminación inesperada que ha desatado las críticas de los espectadores y deja a Chiqui, Asraf y Yola Berrocal ante unas nominaciones decisivas

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

La Comarca de los hobbits existe de verdad: está en Italia y tiene 200 casas cubiertas de hierba

Sus casas semienterradas esconden un secreto centenario: fueron bodegas excavadas en piedra donde generaciones de vecinos pisaron uva y fermentaron vino hasta mediados del siglo pasado

La Comarca de los hobbits existe de verdad: está en Italia y tiene 200 casas cubiertas de hierba

Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día

El calendario laboral de noviembre recoge esta celebración, que forma parte de la tradición religiosa y cultural de la capital

Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones