Los Broncos tumban a Mahomes

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Denver Broncos remontaron este domingo ante los Kansas City Chiefs (28-24) y tomaron el mando de la División Oeste de la Conferencia Americana de la NFL, con seis victorias y dos derrotas, por el balance de 5-2 de su rival.

Denver llegó al último cuarto con una desventaja de 24-13, pero dio la vuelta al marcador en un ambiente eufórico en Colorado. Bo Nix completó veinte de 32 pases para 222 yardas, dos 'touchdowns' y ninguna intercepción.

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Jonah Coleman añadió una anotación por tierra y Jaylen Waddle y Nate Adkins recibieron los pases de 'touchdown'.

Mahomes terminó con treinta pases completos de 41 intentos, 321 yardas, tres 'touchdowns' y ninguna intercepción. Emmett Johnson destacó con cinco recepciones para 128 yardas y una anotación, mientras Rashee Rice y Noah Gray también llegaron a la zona de anotación.

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Kansas City tuvo una última oportunidad después de un retorno de 44 yardas de Johnson. Alcanzó la yarda uno, pero no consiguió el 'touchdown' de la victoria. Una penalización anuló un pase de anotación de Mahomes y frustró la respuesta final de los Chiefs.

En el SoFi Stadium, los Rams anularon a los Chargers en el derbi de Los Ángeles (24-9) y equilibraron su balance en 4-4.

Matthew Stafford completó 17 de 25 pases para 157 yardas, un 'touchdown' y una intercepción. Puka Nacua sumó once recepciones, 80 yardas y una anotación.

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Los Chargers profundizaron su crisis, con cero victorias y siete derrotas. Justin Herbert completó 24 de 32 pases para 257 yardas, sin 'touchdowns' y con dos intercepciones.

Cameron Dicker consiguió sus nueve puntos con tres goles de campo, mientras Ladd McConkey lideró las recepciones con 86 yardas. El ataque por tierra de los Chargers apenas sumó 64 yardas en 25 intentos. EFE

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