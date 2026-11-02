La isla de La Palma sufre un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico

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Santa Cruz de Tenerife, 02 nov (EFE).- La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en la isla de La Palma tras registrarse este lunes, a las 06:42 horas, un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado un cero energético y la pérdida total del suministro en el territorio insular.

Según la información facilitada por Emergencias, la activación de la alerta tiene como objetivo realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, facilitar la coordinación entre las administraciones y los organismos implicados y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales, mientras se trata de recuperar el suministro progresivamente.

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El apagón ha afectado al conjunto de la isla de La Palma, donde se ha producido la interrupción completa del suministro eléctrico.

La declaración se ha realizado en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

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La Dirección General de Emergencias mantiene así activados los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en el PLATECA ante este tipo de incidencias. EFE