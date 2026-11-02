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Jackson Martínez da la victoria al DIM en su regreso a las canchas tras seis años

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Bogotá, 1 nov (EFE).- El veterano delantero Jackson Martínez regresó este domingo a las canchas seis años después de haberse retirado y lo hizo por lo alto: anotó el gol de la victoria 2-1 del Deportivo Independiente Medellín (DIM) sobre Alianza al minuto 87.

El atacante de 40 años, que militó en el Oporto portugués y en el Atlético de Madrid, debutó en la jornada 17 de la liga colombiana al reemplazar a Yony González al minuto 56, cuando el partido iba 1-1.

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En el 87, el atacante juvenil Jhon Montaño, en una buena jugada individual, sacó un remate que se estrelló en el palo y Martínez, como en sus mejores épocas, cazó el rebote y empujó el balón al frente fondo para celebrar la victoria del Poderoso de la Montaña.

Martínez tuvo un regreso brillante porque le permitió al DIM, dirigido por Amaranto Perea, otro exjugador del Atlético de Madrid, salir de un bache marcado por cuatro derrotas al hilo -tres por liga y una por Copa Colombia- y escalar al séptimo lugar con 26 puntos, muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Jackson Martínez se había retirado del fútbol en diciembre de 2020 luego de que su carrera se viniera a menos cuando sufrió una seria lesión de tobillo entre 2015 y 2016, por lo que nunca pudo recuperar su mejor nivel.

"Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba", expresó el delantero, nacido el 3 de octubre de 1986 en Quibdó, capital del departamento del Chocó, cuando anunció su retiro.

Martínez debutó en Independiente Medellín en 2005 y allí anotó 44 goles que lo llevaron a ser ídolo del 'Poderoso', con el que ganó el título del torneo Clausura de 2009 y fue el máximo artillero del semestre con 18.

Del club colombiano pasó en 2009 al extinto Jaguares de Chiapas en México, donde estuvo tres años y anotó 36 goles que lo catapultaron al Oporto portugués, que señaló en sus redes sociales que el estadio do Dragao no se olvida de uno de sus goleadores.

Para la temporada 2015/2016, Martínez fue fichado por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo seis meses y anotó 3 goles en los 23 partidos que jugó, y de ahí partió al Guangzhou Evergrande de la Superliga china.

El ariete únicamente anotó cuatro goles en los 16 partidos que disputó entre liga y copa, además de sufrir constantes lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego y lo privaron de mantener un ritmo óptimo de competición.

En 2018, el artillero fichó por el Portimonense, de la primera división de Portugal, donde estuvo hasta mediados de ese año y marcó su último gol como profesional el 21 de noviembre de 2020 en la derrota por 2-4 de su equipo contra el Sporting de Lisboa. EFE

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