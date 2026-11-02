El Palmeiras gana la Messi Cup

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El Palmeiras brasileño conquistó este domingo la Messi Cup 2026 al vencer por 1-0 al River Plate argentino, defensor del título, en la final de la Copa Oro, disputada en las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale.

Un gol de Miguel en el minuto nueve decidió el encuentro y dejó al River sin su segundo título consecutivo.

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En la final de la Copa Plata, el Newell’s Old Boys argentino derrotó por 2-0 al Cornellà español.

La segunda edición del torneo internacional sub-16 organizado por Lionel Messi comenzó el 25 de octubre y reunió a 16 equipos, divididos en cuatro grupos antes de las eliminatorias de las copas Oro y Plata. EFE

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