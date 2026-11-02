El Palmeiras gana la Messi Cup

Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El Palmeiras brasileño conquistó este domingo la Messi Cup 2026 al vencer por 1-0 al River Plate argentino, defensor del título, en la final de la Copa Oro, disputada en las instalaciones del Inter Miami, en Fort Lauderdale.
Un gol de Miguel en el minuto nueve decidió el encuentro y dejó al River sin su segundo título consecutivo.
PUBLICIDAD
En la final de la Copa Plata, el Newell’s Old Boys argentino derrotó por 2-0 al Cornellà español.
La segunda edición del torneo internacional sub-16 organizado por Lionel Messi comenzó el 25 de octubre y reunió a 16 equipos, divididos en cuatro grupos antes de las eliminatorias de las copas Oro y Plata. EFE
PUBLICIDAD
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Conoce el clima de este 2 de noviembre en Valencia
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Pronóstico del clima en Barcelona este 2 de noviembre: temperatura, lluvias y viento
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Presidenta de Costa Rica llegó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana
El aterrizaje de Laura Fernández inicia la recepción de mandatarios extranjeros en la capital española, donde varios líderes regionales debatirán acuerdos de cooperación mientras se aguarda la confirmación de otros dirigentes clave
Clima en Málaga: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
MÁS NOTICIAS