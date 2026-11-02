El Govern catalán estudia cómo actuar contra las plataformas por su rol en los disturbios

Guardar

Barcelona, 2 nov (EFE).- El Govern catalán estudia cómo puede "responsabilizar jurídicamente" a las empresas y a los directivos de plataformas digitales por el rol que jugaron en los disturbios que tuvieron lugar hace dos fines de semana en Barcelona.

"He dado instrucciones a los servicios jurídicos para que estudien todas las acciones posibles", ha afirmado Illa en declaraciones a la Ser.

PUBLICIDAD

El presidente catalán ha defendido que estas plataformas "no pueden ser espacios de impunidad para llamar a hacer actos criminales" y ha añadido que la obligación de estas empresas es en primer lugar "evitarlo" y en segundo identificar a los promotores de las convocatorias. EFE