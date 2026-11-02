El Govern catalán estudia cómo actuar contra las plataformas por su rol en los disturbios

Barcelona, 2 nov (EFE).- El Govern catalán estudia cómo puede "responsabilizar jurídicamente" a las empresas y a los directivos de plataformas digitales por el rol que jugaron en los disturbios que tuvieron lugar hace dos fines de semana en Barcelona.
"He dado instrucciones a los servicios jurídicos para que estudien todas las acciones posibles", ha afirmado Illa en declaraciones a la Ser.
PUBLICIDAD
El presidente catalán ha defendido que estas plataformas "no pueden ser espacios de impunidad para llamar a hacer actos criminales" y ha añadido que la obligación de estas empresas es en primer lugar "evitarlo" y en segundo identificar a los promotores de las convocatorias. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Comarca de los hobbits existe de verdad: está en Italia y tiene 200 casas cubiertas de hierba
Sus casas semienterradas esconden un secreto centenario: fueron bodegas excavadas en piedra donde generaciones de vecinos pisaron uva y fermentaron vino hasta mediados del siglo pasado
Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día
El calendario laboral de noviembre recoge esta celebración, que forma parte de la tradición religiosa y cultural de la capital
Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 2 de noviembre
El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados
Cero energético en La Palma: la isla sufre un apagón general que la deja sin suministro eléctrico en un momento de alerta máxima por lluvias
Red Eléctrica ha informado de que ha “iniciado el proceso de reposición” para devolver el suministro lo antes posible
Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once
Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales
MÁS NOTICIAS