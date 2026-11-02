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Cuéllar (Segovia) amanece con la temperatura más baja de España: 5,9 grados bajo cero

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Valladolid, 2 nov (EFE).- Los termómetros han marcado -5,9 grados a las 6:20 horas de este lunes en la localidad segoviana de Cuéllar, la mínima nacional en lo que va de jornada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La pequeña localidad de Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria; Pedrosillo de los Aires, en Salamanca, y Molina de Aragón, en Guadalajara, han registrado la segunda temperatura más baja: -4,1 grados.

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Le han seguido Salamanca aeropuerto y Morón de Almazán, en Soria, con 4grados bajo cero; -3,9 grados han soportado en Pedraza de Alba, en Salamanca, y -3,8 en Villardeciervos (Zamora), Navasfrías (Salamanca) y Villablino (León).

La temperatura máxima se ha registrado en Pájara, en Fuerteventura, con 26,2 grados a las siete de la mañana. EFE

mr/ros

Noviembre comienza este domingo con mínimas bajo cero en varios puntos de la comunidad, con -4,3 grados en Aguilar de Campo, en Palencia, la segunda más baja de España, o -4 en Cuéllar, en Segovia, y máximas que no subirán de los 20 grados.

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Los datos de la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluyen a ocho municipios de la comunidad entre los diez más fríos de España en lo que va de domingo, que encabeza Reinosa, en Cantabria, con -4,4 grados.

En San Pedro Manrique (Soria) los termómetros han llegado a los -3,7 grados, con -3,4 en Salamanca Aeropuerto, y en Palacios de la Sierra, en Burgos; -3,2 en Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria; y en Morón de Almazán, en Soria; y -2,9 en Burgos aeropuerto.

El tiempo se espera este día de Todos los Santos poco nuboso en la comunidad, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en el tercio norte.

Las temperaturas se prevén sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, con algunas heladas débiles dispersas.

Y predominará el viento del noreste, más intenso en el cuadrante nororiental.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre el grado de Salamanca y Soria y los 5 de Segovia, con 4 en Valladolid y Palencia, 3 de Ávila y 2 de Burgos, León y Zamora.

Y las máximas, oscilarán entre los 20 de Palencia, Soria, Valladolid y Zamora y los 17 de Burgos, con 18 en Ávila y Segovia, y 19 en León y Salamanca.EFE

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