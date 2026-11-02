Espana agencias

Colapinto: Final amargo por haber perdido los puntos por infracción con banderas amarillas

Guardar

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este domingo había cruzado la meta octavo, pero que, por una sanción de diez segundos -por infracción durante banderas amarillas- acabó decimoquinto el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "un final muy amargo, después" de haber experimentado la alegría "de estar de nuevo en los puntos".

"Ha sido un final muy amargo, después de lo que había sido una sensación placentera por regresar de nuevo a los puntos tras una serie de carreras sin puntuar", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que, a pesar de la sanción, sigue siendo duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

PUBLICIDAD

"Pido disculpas a todos en el equipo por lo sucedido mientras ondeaban las banderas amarillas", manifestó el argentino, cuyo mejor resultado desde que compite en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Al tiempo que es difícil de entender el porqué, ha sido mi error dentro del coche. Siento que, en líneas generales, había sido una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en unas circunstancias difíciles; pero, por desgracia, por infracción durante las banderas amarillas, nos penalizaron y perdimos los puntos que merecimos sumar", comentó Colapinto, cuyo compañero, el francés Pierre Gasly, recibió idéntica penalización que él y pasó del décimo puesto con el que había cruzado la meta al decimoséptimo que ocupa en la clasificación final de la carrera.

PUBLICIDAD

"Quiero dar mi gran enhorabuena a (el italiano Andrea) Kimi (Antonelli, de Mercedes, flamante campeón del mundo). Realmente se lo merece, después de la temporada que ha completado. Ahora se une a esa lista de grandes campeones; y me alegro por él", indicó el argentino en referencia al más joven ganador del certamen de toda la historia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Chiquis Rivera presumió cómo decoró el lugar donde se encuentra descansando su madre; esta es la ubicación de la tumba de Jenni Rivera

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla

Este sencillo examen permite medir desde el riesgo de caídas en adultos mayores hasta el rendimiento físico en jóvenes

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”