Espana agencias

Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).-Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

.1.

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Max Verstappen

NED

Red Bull

1h41:30,000

.2.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

a   0,799

.3.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

    4,006

.4.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

  10,707

.5.

Lando Norris

GBR

McLaren

  11,778

.6.

George Russell

GBR

Mercedes

  12,263

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  19,475

.8.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  20,204

.9.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  20,899

10.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  21,483

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  22,041

12.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  22,503

13.

Ryo Hirakawa

JPN

Haas

  25,373

14.

Alexander Albon

THA

Williams

  27,562

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  28,638

16.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  30,695

17.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

  39,977

-  RETIRADOS: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Oliver Bearman (GBR/Haas), Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls).

- VUELTA RÁPIDA: Hamilton (1:19,268, en la vuelta 50)

- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, el 8 de noviembre. EFE

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