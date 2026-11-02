Redacción deportes, 1 nov (EFE).-Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez:
.1.
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Max Verstappen
NED
Red Bull
1h41:30,000
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 0,799
.3.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
4,006
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
10,707
.5.
Lando Norris
GBR
McLaren
11,778
.6.
George Russell
GBR
Mercedes
12,263
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
19,475
.8.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
20,204
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
20,899
10.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
21,483
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
22,041
12.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
22,503
13.
Ryo Hirakawa
JPN
Haas
25,373
14.
Alexander Albon
THA
Williams
27,562
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
28,638
16.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
30,695
17.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
39,977
- RETIRADOS: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Oliver Bearman (GBR/Haas), Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls).
- VUELTA RÁPIDA: Hamilton (1:19,268, en la vuelta 50)
- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, el 8 de noviembre. EFE
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