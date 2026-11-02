Al menos siete fallecidos en una patera que se dirigía a Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 nov (EFE).- Al menos siete personas han fallecido en una patera con casi 140 ocupantes rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote), según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estar por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.

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La noche del sábado al domingo ha sido intensa de nuevo en rescates en la Ruta Canaria, con dos intervenciones en Lanzarote y una en El Hierro que suman casi 300 personas, según los primeros recuentos, aún provisionales. EFE

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