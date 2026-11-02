29 heridos en Urda siguen ingresados en Castilla-La Mancha e identificados 66 fallecidos

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Toledo, 2 nov (EFE).- Un total de 29 personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nueve de ellas en UCI, y los forenses han identificado a 66 de los 69 muertos.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que de los 29 ingresados -dos menos que este domingo-, nueve están en UCI y 20 en cama convencional.

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Desde el pasado miércoles, 28 de octubre, se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos.

En concreto, en el Hospital Universitario de Toledo hay 17 ingresados (cuatro en UCI y 13 en planta); en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se contabilizan cinco ingresados (uno en UCI y cuatro en cama convencional, mientras que otro de los heridos ha sido trasladado al Hospital de Móstoles, en Madrid); otros seis heridos están en el Hospital de Ciudad Real (tres en UCI y tres en planta); y uno más en la UCI de Albacete.

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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, según los datos facilitados este domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). Han sido notificadas a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres. EFE