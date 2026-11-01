Williams (118) iguala a Carlos, Sarabia y Llorente en el ránking goleador del Athletic

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Bilbao, 1 nov (EFE).- Iñaki Williams, autor del primer tanto en la victoria frente a la Real Sociedad, ha marcado su gol número 118 con el Athletic Club e iguala así a Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente en el ránking histórico de máximos goleadores del conjunto bilbaíno.

El capitán rojiblanco, que encadena dos jornadas consecutivas marcando, ha anotado 88 tantos en LaLiga, 17 en la Copa del Rey, 12 en la Liga Europa y uno en la Supercopa.

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Tras alcanzar la cifra de Carlos Ruiz, el último futbolista del Athletic que logró en 1975 el Trofeo Pichichi como máximo goleador de Primera División, y de igualar también a Sarabia y Llorente, el próximo jugador al que puede dar alcance el mayor de los Williams es otra leyenda rojiblanca, Fidel Uriarte.

El delantero de Sestao, que marcó 121 goles con el Athletic, ocupa la decimotercera posición en la clasificación histórica, por detrás de Zarra, Bata, Gorostiza, Dani, Iraragorri, Panizo, Aduriz, Eneko Arieta, Gainza, Unamuno, Artetxe y Urzaiz. EFE

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ibn/sab