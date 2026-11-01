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Vidorreta: “Fue un partido de casi sobresaliente, pero nos ha faltado fortuna”

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Málaga, 1 nov (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, destacó el partido de “casi sobresaliente” de su equipo, pese a la derrota por 89-92 en casa ante el Barça en un final de partido en el que “faltó fortuna” y hubo “situaciones extrañas” en el arbitraje.

“Ha sido un partido de casi sobresaliente, pero nos ha faltado fortuna. Tuvimos mala suerte con algún tiro libre que nos hemos dejado. Nos costó más obtener ventajas en el segundo tiempo, pero aun así tuvimos momentos muy buenos hasta el cara o cruz del final”, analizó el técnico vasco.

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“Hemos dominado en la primera parte con relativa claridad, nos ha costado hacer la misma defensa durante el tercer cuarto y ellos recuperaron la diferencia muy rápido”, añadió sobre el partido en rueda de prensa.

Del arbitraje dijo que hubo “muchas situaciones extrañas, con el mismo árbitro que nos lo han designado contra Real Madrid y Barcelona”, y señaló a “una lucha que dan para ellos y una falta disruptiva que no nos pitan y acaba en una técnica”.

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Vidorreta cree que debieron “tomar con confianza” más tiros liberados porque les “tembló el brazo cuando fallamos tiros libros y empezamos a perder frescura”.

“Venimos con problemas de lesiones y no nos impiden estar ahí en mitad de la tabla. Estamos dando los pasos adecuados porque trabajan muy duro”, reivindicó Txus, que cree que su Unicaja “ya es muy reconocible, muy competitivo y cree en lo que hace” e informó.

Sobre Willy Hernangómez dijo que están “ocupados en sacar su mejor versión, tira muchos tiros libres cada semana” y ante el Barça, su exequipo, “ha estado mentalmente sereno, muy trabajador, pero no tuvo ese acierto y debió ser más agresivo en dos defensas a Tyrese Martin”.

Además, informó que Cameron Hunt “ha jugado con un esguince de tobillo desde el primer cuarto, veremos cómo esta en las primeras 24 horas porque jugamos el martes” en la Liga de Campeones (BCL). EFE

afl/sab

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