Vaquero (PNV) afirma que si Puente no dimite Sánchez debe asumir la responsabilidad de cesarle

01/11/2026 La candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero POLITICA AUTONOMÍAS EUROA PRESS

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La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha afirmado que, si el ministro de Transporte, Óscar Puente, no dimite tras el grave accidente entre trenes de alta velocidad en Urda (Toledo), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que "asumir la responsabilidad de cesarle".

En una entrevista al Diario Vasco, recogida por Europa Press, Vaquero ha insistido en que Sánchez "dijo que era inasumible que pasara por segunda vez en un periodo de diez meses" se produjera un accidente "de estas características", en alusión al anterior también en Adamuz.

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"Estamos de acuerdo con que esto es inasumible. Por lo tanto, se tendrán que asumir responsabilidades políticas. Eso puede ser una dimisión o puede ser un cese, y está en manos del presidente decidirlo y en manos también del ministro de Transportes", ha añadido.

Ante la comparecencia el martes del ministro en el Congreso, ha dicho que "está en su mano dimitir, y si no dimite, el presidente tendrá que asumir esa responsabilidad y decidir si lo cesa o no lo cesa". "Creemos que no hay que hacer más barro con este tema, pero en un Estado democrático de derecho lo lógico sería asumir responsabilidades", ha manifestado.

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Para la portavoz del Grupo Vasco, el PNV no ha 'corrido' para pedir la dimisión de Óscar Puente, sino que, a su juicio, quien lo hizo fue Sánchez, así como propio Puente al señalar desde el primer momento a "un fallo de un trabajador de Adif". "Ha habido una especie de intento por su parte de repartir responsabilidades de forma apresurada", ha considerado.

Preguntada por si el candidato del PSOE a la reelección como presidente ha perdido ya las elecciones generales con este siniestro, ha respondido que las campañas dan "muchas vueltas". "Evidentemente, este accidente no le beneficia en nada. Salió con la idea de enfocar las elecciones en el 'caso Maricarmen' y el tema de la vivienda, pero se ha cruzado este terrible accidente y nunca se sabe por dónde van a girar los acontecimientos. Aunque parezcan cortas, las campañas son largas. Ya veremos qué efecto puede tener", ha dicho.

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La dirigente jeltzale cree que "la polarización endurecerá todavía más los mensajes. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la crispación". No nos podemos dividir todos en bandos que interesan a unos y a otros. Si nos quedamos solamente en los bloques del fascismo-antifascismo, de la izquierda-derecha o de donde te quieran colocar, ahí no solucionamos la vida de las personas", ha advertido.

Vaquero ha manifestado que al PNV "algunos le colocan con los rojos y otros le colocan con los azules". "Somos un partido muy progresista en lo social y tenemos la firme convicción de que hay que generar riqueza para poder repartirla. Si Euskadi tiene los servicios sociales que tiene y las políticas de protección, es porque ha gestionado su autogobierno y ha generado esa riqueza", ha manifestado.

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Tras asegurar que los jeltzales son "antifascistas" y el PNV "ha sido perseguido por el fascismo", ha remarcado que no tienen que "demostrar nada". "No vamos a permitir ningún tipo de involución democrática ni en los derechos civiles adquiridos, ni en los servicios públicos, ni tampoco en los derechos políticos. Al final, el PNV ni izquierda ni derecha: el PNV está con Euskadi", ha defendido.

SOCIÓMETRO VASCO

En cuanto al sociómetro vasco, que daba una posible victoria en las generales a EH Bildu con siete escaños, seguido del PSE-EE con cinco y el PNV con cuatro, lo que les dejaría sin grupo parlamentario, la candidata al Congreso por Gipuzkoa ha destacado que la formación soberanista ha hecho "seguidismo" y, de hecho, "se ha querido colocar más en la izquierda de la izquierda del PSOE que en defender a Euskadi".

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"A mí me parece un eslogan mediático lo que hace Bildu. ¿Dónde está luego lo que hace? ¿Dónde está la defensa del autogobierno de Bildu en Madrid? Si en cada ley y en cada proyecto de ley que se lleva al Congreso o al Senado están más preocupados en defender otras cosas que en defender el autogobierno vasco", ha remarcado.

Cuestionada por si temen un sorpaso de EH Bildu, se ha limitado a decir que el PNV "lo que tiene que hacer es su trabajo: escuchar a la sociedad vasca y actuar en consecuencia". "Nosotros tenemos que defender la agenda vasca sin mirar qué están haciendo los otros. Y luego tendremos que llegar a acuerdos. Cada uno tiene su propio modelo: el que tiene Bildu no es el que tiene el PNV. Nosotros vamos a Madrid a defender a Euskadi y ellos van allí a ser la izquierda de la izquierda del PSOE", ha repetido.

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En este sentido, ha reivindicado "la centralidad" de su partido "que es la que consigue acuerdos y la que muchas veces es decisiva en Madrid". "Aprobar lo que dice Sánchez sin mirar lo que ha escrito siquiera es hacer seguidismo. No todo es blanco o negro, hay mucho gris y se necesita llegar a acuerdos", ha aseverado.

Maribel Vaquero ha reconocido que no tener grupo propio dificultaría su "acción política". "Queremos tener un grupo político fuerte", ha señalado, para trasladar a la sociedad "la necesidad de que el PNV tenga una mayoría suficiente para contar con voz propia en Madrid".

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Vaquero, que ha reiterado que no estarán "nunca en un gobierno del PP y Vox", ha lamentado que el Partido Popular "esté completamente echado en manos" del partido de Abascal. "Nuestra postura es hacerle frente de forma rotunda", ha enfatizado.

En esta línea, ha dicho que, tras las elecciones, al PNV le puede tocar "avanzar hacia más autogobierno y defender un nuevo estatus". "O nos puede tocar, si llega un gobierno de PP y Vox, tener que atrincherarnos y hacer una defensa radical de lo que es nuestro autogobierno actual", ha sostenido.

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También ha avisado a los vascos que, "votando a partidos que son delegaciones de sedes estatales, ellos votarán siempre lo que les dicte su partido en Madrid". En todo caso, ha adelantado que, en el caso de que Pedro Sánchez repitiera como presidente del Gobierno y necesita el respaldo del PNV, van a ser "muchísimo más exigentes".

DISTURBIOS EN BILBAO

Vaquero se ha referido a los disturbios del pasado lunes en Bilbao y cree "muy preocupante" la violencia juvenil. "Las imágenes fueron muy duras y parecía que volvíamos a tiempos pasados que creíamos superados. Ver a tanta gente joven recurriendo a la violencia sin ningún motivo real es alarmante. Se está banalizando la violencia y necesitamos más educación, empezando desde las propias familias", ha abogado.

La diputada jeltzale ha dicho que hay que investigar "quién está detrás convocando a esos jóvenes específicamente para realizar los actos vandálicos". "Todas las fuerzas políticas debemos ser contundentes a la hora de condenar estos hechos de forma tajante, los realice quien los realice", ha indicado.

Por ello, ha explicado que, "cuando se presentan declaraciones institucionales de condena tajante en las diferentes instituciones, todos los partidos deben ser capaces de firmarlas sin matices". "Hay que reconducir la situación, educar y actuar con contundencia frente a los grupos violentos, ya sean de la ultraderecha o de la ultraizquierda", ha instado.

Maribel Vaquero ha señalado que a EH Bildu "le cuesta condenar determinados hechos debido a su propia mochila histórica" en referencia a ETA. "Cuando hablamos de verdad, justicia y reparación como garantía de no repetición, se exige contundencia. Hay que conocer lo que pasó, y hacer una autocrítica profunda sobre tu propio pasado. Se necesita esa mirada crítica hacia el pasado para que los jóvenes de hoy no tengan ningún atisbo de duda de que usar la violencia es siempre injusto y que no existe razón que la justifique", ha reclamado.