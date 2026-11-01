Unos 50 guardias civiles siguen en la zona del accidente, donde se han apartado 5 vagones

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Urda (Toledo), 1 nov (EFE).- Medio centenar de agentes de la Guardia Civil siguen a primera hora de este domingo trabajando en la zona cero del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles, en el que han fallecido 69 personas, y de donde se han apartado cinco vagones de la vía, si bien siguen en las inmediaciones del siniestro.

En declaraciones a EFE, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, ha detallado que cuatro días después del siniestro, se han retirado de la vía tres vagones del tren Iryo y dos del AVE, pero siguen "en los laterales de la vía", por lo que "todos los vagones permanecen en el lugar del accidente".

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Garrido ha precisado que este domingo, los trabajos siguen "en la misma línea de días anteriores", es decir, "moviendo todo el amasijo de hierros" y con el servicio cinológico de la Guardia Civil peinando la zona, por si aparecen restos biológicos.

Asimismo, Garrido ha incidido en que el acceso aéreo a la zona sigue restringido y ha indicado que este sábado se localizó un dron "que ha sido plenamente identificado", tanto la aeronave no tripulada como la persona que lo pilotaba.

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Además, este domingo el puesto de mando de la Guardia Civil se ha desplazado de donde se ubicó este miércoles para instalarse más cerca del lugar del accidente, con el objetivo de facilitar las labores de contacto directo con las unidades desplegadas. EFE

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