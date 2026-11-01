Universitario llega al liderato del Clausura de Perú tras vencer 3-1 a Grau

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Lima, 1 nov (EFE).- El tricampeón Universitario de Deportes llegó este domingo al liderato del torneo Clausura de la Liga 1 de Perú tras vencer por 3-1 a Atlético Grau en la ciudad de Trujillo, tras jugarse la fecha 15 del campeonato.

Los goles de la 'U' fueron anotados por Andy Polo, Gianluca Lapadula y el argentino Lisandro Alzugarray, mientras que el delantero paraguayo Adrián Fernández descontó para Grau.

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Con ese resultado, Universitario espera el partido de Sporting Cristal, que tiene 28 unidades, y juega el lunes contra FC Cajamarca.

Asimismo, Sport Huancayo juega el lunes contra Melgar de Arequipa y es el tercero de la tabla de posiciones también con 28 enteros, seguido por Alianza Atlético, que lo iguala en puntaje, tras vencer el sábado a Juan Pablo II por 1-0.

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En los partidos disputados en la fecha, Moquegua igualó sin goles con Los Chankas y Sport Boys se impuso por la mínima diferencia ante Cusco.

Alianza Lima cerrará la fecha 15 el próximo martes al recibir a Cienciano en Lima. EFE