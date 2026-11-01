Espana agencias

Unai Simón: “Nos vemos obligados a ganar porque los los equipos de abajo suman”

Guardar

Bilbao, 1 nov (EFE).- Unai Simón, portero del Athletic Club, aseguró que su equipo se ve "obligado a ganar" porque ve que "abajo los equipos suman”, tras el triunfo por 2-1 ante la Real Sociedad en San Mamés, un derbi en el que firmó varias paradas decisivas.

En declaraciones a Dazn nada más terminar el derbi de San Mamés, el guardameta rojiblanco recordó que “la temporada pasada fue muy difícil”, porque el equipo miraba “más para abajo que para arriba”. “Hoy era un partido muy importante en ese sentido, y ganarlo influye bastante a la hora de dónde mirar ahora en la clasificación”, explicó.

PUBLICIDAD

El internacional, reconocido recientemente como el mejor portero del mundo, valoró el ambiente de San Mamés. “Es muy bonito. La afición disfruta partidos como este, sobre todo porque se siente identificada con los jugadores en el campo”, indicó.

Sobre el homenaje recibido por su galardón, el cancerbero aseguró: “Hoy tocaba darle normalidad a todo, que no me pudiesen las emociones. Actuar con naturalidad creo que es lo más difícil”.

PUBLICIDAD

Preguntado por el penalti sobre Nico Williams, el arquero rojiblanco admitió que, desde su posición, le pareció que el defensor tocaba balón, aunque no había visto la acción repetida. “Confío en el VAR, confío en los árbitros y entiendo que se han tomado esas decisiones porque es así”, concluyó. EFE

FRC/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Chiquis Rivera presumió cómo decoró el lugar donde se encuentra descansando su madre; esta es la ubicación de la tumba de Jenni Rivera

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: números ganadores del 1 de noviembre

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Quinigol: resultados del 1 de noviembre

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 1 de noviembre

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla

Este sencillo examen permite medir desde el riesgo de caídas en adultos mayores hasta el rendimiento físico en jóvenes

La sencilla prueba para comprobar cómo estás envejeciendo: solo necesitas 30 segundos de tu tiempo y una silla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

ECONOMÍA

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

El último sablazo del ‘alquiler’: ocupar un nicho 10 años con inhumación y lápida cuesta en Madrid 2.058 € frente a los 260 en Soria

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

DEPORTES

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid