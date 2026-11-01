Unai Simón: “Nos vemos obligados a ganar porque los los equipos de abajo suman”

Guardar

Bilbao, 1 nov (EFE).- Unai Simón, portero del Athletic Club, aseguró que su equipo se ve "obligado a ganar" porque ve que "abajo los equipos suman”, tras el triunfo por 2-1 ante la Real Sociedad en San Mamés, un derbi en el que firmó varias paradas decisivas.

En declaraciones a Dazn nada más terminar el derbi de San Mamés, el guardameta rojiblanco recordó que “la temporada pasada fue muy difícil”, porque el equipo miraba “más para abajo que para arriba”. “Hoy era un partido muy importante en ese sentido, y ganarlo influye bastante a la hora de dónde mirar ahora en la clasificación”, explicó.

PUBLICIDAD

El internacional, reconocido recientemente como el mejor portero del mundo, valoró el ambiente de San Mamés. “Es muy bonito. La afición disfruta partidos como este, sobre todo porque se siente identificada con los jugadores en el campo”, indicó.

Sobre el homenaje recibido por su galardón, el cancerbero aseguró: “Hoy tocaba darle normalidad a todo, que no me pudiesen las emociones. Actuar con naturalidad creo que es lo más difícil”.

PUBLICIDAD

Preguntado por el penalti sobre Nico Williams, el arquero rojiblanco admitió que, desde su posición, le pareció que el defensor tocaba balón, aunque no había visto la acción repetida. “Confío en el VAR, confío en los árbitros y entiendo que se han tomado esas decisiones porque es así”, concluyó. EFE

FRC/sab