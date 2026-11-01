Tres detenidos y más de 1.400 identificados en Barcelona en el operativo antidisturbios

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Barcelona, 1 nov (EFE).- Un total de 3 personas han sido detenidas, otras 1.440 identificadas y 127 denunciadas en el extraordinario dispositivo policial desplegado desde el sábado en Barcelona para impedir los disturbios convocados en las redes por el grupo digital Blocus.

Centenares de agentes de los Mossos y de la Guàrdia Urbana armaron ayer por la tarde un férreo blindaje del centro de Barcelona y los accesos en transporte público para entorpecer que se celebrasen, al menos, tres concentraciones y saqueos convocados por Blocus.

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La policía catalana ha informado este domingo en un comunicado de que en el dispositivo excepcional, de "máximos" y de nivel 4 en una escala de 1 a 4, se ha detenido a tres personas, dos de ellas mayores de edad sobre las que recaía una orden de búsqueda y detención, mientras que la tercera es un menor de edad arrestado por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los 127 denunciados lo fueron tras el decomiso de herramientas que se pueden emplear para saqueos y actos de vandalismo, así como por posesión de diversas sustancias estupefacientes.

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"Los Mossos d’Esquadra -indica el comunicado del cuerpo- seguirán atentos para poder hacer frente a este tipo de fenómenos y poder garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos".

La convocatoria de Blocus del sábado anterior, 24 de octubre, derivó en graves disturbios y pillajes en el centro de Barcelona, que se saldaron con 133 detenidos y más de 500 identificados, altercados que emularon los de las últimas semanas en Francia.

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La nueva convocatoria llevó a los comercios del centro de la ciudad a protegerse de los destrozos y los saqueos con la instalación de maderas o estructuras de hierro en sus escaparates y fachadas.

Si bien varios establecimientos cerraron en la tarde del sábado, el resto permaneció abierto y operó con normalidad aunque, según dijeron, "en un ambiente extraño" marcado por su propio blindaje, el dispositivo policial y la eventual llegada de los alborotadores.

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El grupo digital Blocus había convocado a nuevos saqueos en Barcelona y una docena de ciudades catalanas más, en las que también centenares de agentes de los Mossos y de las policías locales desplegaron un dispositivo que impidió los altercados.

Los agentes se movilizaron para impedir los disturbios en Lleida, Badalona (Barcelona), Igualada (Barcelona), Mataró (Barcelona), Girona, Terrassa (Barcelona), Gavà (Barcelona), Figueres (Girona), Salt (Girona), Reus (Tarragona), Platja d'Aro (Girona) y Blanes (Girona), entre otras ciudades.

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Los Mossos practicaron el sábado una cuarta detención en Cataluña en relación a Blocus. Se trata de un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia (Barcelona), que era administrador de uno de los grupos digitales que se creó para facilitar la coordinación entre los que participaron en los disturbios del pasado 24 de octubre.

Este arresto se suma a los practicados anteriormente de un menor de 16 años en Bellmunt d’Urgell (Lleida); otro menor de 17 años en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), y un joven de 18 años en la capital catalana.

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El menor detenido en Sant Sadurní ingresó el sábado, por orden de la Justicia, en régimen cerrado en un centro de menores.

En una comparecencia anoche ante los medios de comunicación, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que la ciudad vivió una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

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"Esto no es fruto de la casualidad", dijo Collboni, quien aseguró que se desplegó "uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad de Barcelona".

La convocatoria de Blocus coincidía ayer con la celebración de Halloween, con personas disfrazadas en la vía pública, y un aumento de la movilidad por la disputa de un partido del FC Barcelona. EFE

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