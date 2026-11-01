Espana agencias

Tres detenidos y más de 1.400 identificados en Barcelona en el operativo antidisturbios

Guardar

Barcelona, 1 nov (EFE).- Un total de 3 personas han sido detenidas, otras 1.440 identificadas y 127 denunciadas en el extraordinario dispositivo policial desplegado desde el sábado en Barcelona para impedir los disturbios convocados en las redes por el grupo digital Blocus.

Centenares de agentes de los Mossos y de la Guàrdia Urbana armaron ayer por la tarde un férreo blindaje del centro de Barcelona y los accesos en transporte público para entorpecer que se celebrasen, al menos, tres concentraciones y saqueos convocados por Blocus.

PUBLICIDAD

La policía catalana ha informado este domingo en un comunicado de que en el dispositivo excepcional, de "máximos" y de nivel 4 en una escala de 1 a 4, se ha detenido a tres personas, dos de ellas mayores de edad sobre las que recaía una orden de búsqueda y detención, mientras que la tercera es un menor de edad arrestado por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los 127 denunciados lo fueron tras el decomiso de herramientas que se pueden emplear para saqueos y actos de vandalismo, así como por posesión de diversas sustancias estupefacientes.

PUBLICIDAD

"Los Mossos d’Esquadra -indica el comunicado del cuerpo- seguirán atentos para poder hacer frente a este tipo de fenómenos y poder garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos".

La convocatoria de Blocus del sábado anterior, 24 de octubre, derivó en graves disturbios y pillajes en el centro de Barcelona, que se saldaron con 133 detenidos y más de 500 identificados, altercados que emularon los de las últimas semanas en Francia.

La nueva convocatoria llevó a los comercios del centro de la ciudad a protegerse de los destrozos y los saqueos con la instalación de maderas o estructuras de hierro en sus escaparates y fachadas.

Si bien varios establecimientos cerraron en la tarde del sábado, el resto permaneció abierto y operó con normalidad aunque, según dijeron, "en un ambiente extraño" marcado por su propio blindaje, el dispositivo policial y la eventual llegada de los alborotadores.

El grupo digital Blocus había convocado a nuevos saqueos en Barcelona y una docena de ciudades catalanas más, en las que también centenares de agentes de los Mossos y de las policías locales desplegaron un dispositivo que impidió los altercados.

Los agentes se movilizaron para impedir los disturbios en Lleida, Badalona (Barcelona), Igualada (Barcelona), Mataró (Barcelona), Girona, Terrassa (Barcelona), Gavà (Barcelona), Figueres (Girona), Salt (Girona), Reus (Tarragona), Platja d'Aro (Girona) y Blanes (Girona), entre otras ciudades.

Los Mossos practicaron el sábado una cuarta detención en Cataluña en relación a Blocus. Se trata de un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia (Barcelona), que era administrador de uno de los grupos digitales que se creó para facilitar la coordinación entre los que participaron en los disturbios del pasado 24 de octubre.

Este arresto se suma a los practicados anteriormente de un menor de 16 años en Bellmunt d’Urgell (Lleida); otro menor de 17 años en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), y un joven de 18 años en la capital catalana.

El menor detenido en Sant Sadurní ingresó el sábado, por orden de la Justicia, en régimen cerrado en un centro de menores.

En una comparecencia anoche ante los medios de comunicación, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aseguró que la ciudad vivió una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

"Esto no es fruto de la casualidad", dijo Collboni, quien aseguró que se desplegó "uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad de Barcelona".

La convocatoria de Blocus coincidía ayer con la celebración de Halloween, con personas disfrazadas en la vía pública, y un aumento de la movilidad por la disputa de un partido del FC Barcelona. EFE

(Foto) (Video) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué supermercados abren el 2 de noviembre: los horarios especiales del festivo de Todos los Santos

No todas las comunidades autónomas han trasladado el festivo del Día de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre, lo que altera los horarios de apertura en varias regiones

Qué supermercados abren el 2 de noviembre: los horarios especiales del festivo de Todos los Santos

Dani Rovira, una marca personal que va más allá del humor: “Un gran éxito puede convertirte en famoso, pero son tus decisiones e identidad lo que determina su continuidad”

La experta en construcción de autoridad y marca personal, Ana Jiménez, analiza para ‘Infobae’ la evolución pública del actor malagueño a lo largo de sus más de diez años de carrera

Dani Rovira, una marca personal que va más allá del humor: “Un gran éxito puede convertirte en famoso, pero son tus decisiones e identidad lo que determina su continuidad”

Todos los regalos de la princesa Leonor hasta los 21 años: de una camiseta de la Selección Española a embutido a pie de calle o la joya histórica de su bisabuelo

La heredera ha cumplido un año más con una gran colección de objetos que va desde libros hasta sus comidas favoritas

Todos los regalos de la princesa Leonor hasta los 21 años: de una camiseta de la Selección Española a embutido a pie de calle o la joya histórica de su bisabuelo

Eduardo Salanova, el chef con estrella Michelin en un antiguo vagón de 1927 en los Pirineos: “Recreamos el sabor de los corderos que pastan algas en Francia”

El restaurante forma parte de un hotel ubicado en la histórica estación internacional de Canfranc, en Huesca, un punto de conexión clave entre Francia y España durante gran parte del siglo XX

Eduardo Salanova, el chef con estrella Michelin en un antiguo vagón de 1927 en los Pirineos: “Recreamos el sabor de los corderos que pastan algas en Francia”

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Desde 2021, la llegada de Ouigo, Iryo y Avlo multiplicó la competencia y bajó los precios, pero el gasto en mantenimiento por pasajero se desplomó mientras la subcontratación avanzaba en toda la red

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

ECONOMÍA

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario