Trasladada al hospital una persona tras ser atendida durante el Racing-Real Madrid

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Santander, 1 nov (EFE).- Una persona fue atendida por los servicios sanitarios durante la segunda mitad del encuentro entre el Racing de Santander y el Real Madrid, disputado este domingo en los Campos de Sport de El Sardinero, sin que el partido llegara a detenerse pese a las indicaciones de los dos cuerpos técnicos y la grada.

Según ha informado la Cadena COPE, a través de las redes sociales del programa 'Tiempo de juego', una persona de 64 años sufrió un infarto y fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

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El incidente se produjo en una de las esquinas de la grada, en la zona de Preferencia Sur más próxima a Preferencia Este, donde la persona afectada recibió asistencia médica y ha tenido que ser intubada. EFE

aas/sab