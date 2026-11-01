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Terzic: “El mensaje es que estamos en el buen camino”

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Bilbao, 1 nov (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, afirmó que “el mensaje es que estamos en el buen camino” tras la victoria por 2-1 ante la Real Sociedad en San Mamés, un derbi que calificó de “muy importante” por medirse a “uno de los mejores equipos de LaLiga”.

En su comparecencia en la sala de prensa posterior al encuentro, el técnico alemán recordó que el conjunto rojiblanco necesitaba sumar para escalar en la clasificación. “Necesitamos los puntos y hoy hemos ganado a un rival muy fuerte”, afirmó Terzic, que destacó que la Real llegaba con cuatro victorias consecutivas y con “jugadores increíbles” en el centro del campo.

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El germano subrayó que vencer en un derbi deja “más felicidad” en la grada que otros triunfos en LaLiga y elogió el arranque de su equipo. “Los primeros 20 o 30 minutos han sido increíbles por la forma en que presionamos, en que hicimos la presión tras pérdida y en que generamos ocasiones. Ahora el trabajo es alargar esos 30 minutos a 90”, explicó.

El preparador rojiblanco analizó que el choque fue abierto y que el rival asumió “todo el riesgo”, lo que cambió la dinámica y lo convirtió en un partido “más de contragolpe” para el Athletic. “Para mí es muy importante que encontráramos una buena respuesta a muchas de las cosas que ellos hacen realmente bien”, señaló.

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Terzic destacó la aportación de Unai Simón, de quien dijo que “hoy ha demostrado de nuevo por qué es el mejor portero del mundo”, aunque quiso repartir el mérito. “Ha habido actuaciones increíbles de muchos jugadores. Muchos rindieron muy, muy bien para hacer posible esta victoria”, elogió.

Sobre el penalti de la polémica, el técnico del Athletic reiteró que nunca juzga las decisiones arbitrales y puso el foco en la acción previa de Nico Williams, al recordar que “sin ese regate dentro del área no hay penalti”.

El alemán lamentó la lesión muscular de Maroan Sannadi, que apenas pudo permanecer seis minutos en el terreno de juego y cuyo alcance está aún pendiente de diagnóstico. Y cerró con una valoración de su primer derbi vasco.

“Un derbi es un derbi, sea cual sea la nacionalidad del entrenador. Estoy muy contento de que nos vayamos a casa como ganadores y de que podamos construir a partir de esta actuación”, concluyó. EFE

FRC/jl

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