Siguen los trabajos en Urda, donde se ha iniciado el traslado de los vagones siniestrados

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Toledo, 1 nov (EFE).- La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde se han iniciado las labores de traslado de los vagones siniestrados a una zona segura, con el fin de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos.

El dispositivo está integrado por efectivos del servicio cinológico, unidades de drones y contradrones del servicio aéreo, Policía Judicial, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana, que se encargan de garantizar la vigilancia, el control y la protección del perímetro, han informado fuentes del Instituto Armado.

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El puesto de mando de la Guardia Civil se ha desplazado este domingo de donde se ubicó el miércoles para instalarse más cerca del lugar del siniestro, con el objetivo de facilitar las labores de contacto directo con las unidades desplegadas.

Además, ya se ha dado por finalizada la recogida de pertenencias de los pasajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados, en los que viajaban 525 personas, de las cuales 69 han fallecido. EFE

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