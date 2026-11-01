Sergio Rollón gana la Liga Nacional de Novilladas

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1 nov (EFE).- El novillero abulense Sergio Rollón se ha alzado como triunfador de la quinta edición de la Liga Nacional de Novilladas en la final celebrada este domingo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda que reunía a los cinco novilleros ganadores de los respectivos circuitos regionales: los de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Valencia.

La novillada, que se había retrasado en una jornada por el luto oficial de la tragedia ferroviaria de Toledo, se había iniciado con un minuto de silencio y la interpretación del Himno Nacional antes de que las cuadrillas rompieran el paseíllo.

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Sergio Rollón, finalmente, se impondría a sus compañeros Marco Polope, Manuel Quintana, Jorge Oliva y Pepe Martínez en el veredicto del jurado nombrado al efecto que tuvo que valorar la gran actuación global de los cinco finalistas ante un interesante encierro de Fuente Ymbro.

Rollón recogió el correspondiente trofeo de manos del ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, y David Gil, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía que promueve y patrocina el Circuito de Novilladas de Andalucía. El festejo, además, fue televisado en directo por Canal Sur.

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La Liga Nacional de Novilladas nació en el año 2021 con la inclusión del Circuito de Madrid y el de Castilla y León junto al de Andalucía, que se lleva celebrando desde 2020. En el año 2023 nació el Circuito de Extremadura y en 2024 el Circuito Valenciano de Novilladas. Estos cinco certámenes componen el proyecto Liga Nacional de Novilladas que promueve la Fundación Toro de Lidia.

Desde su creación se han celebrado 193 novilladas picadas en las que han participado 142 novilleros y 146 ganaderías. Además, las cadenas autonómicas de todas las comunidades han apostado por la Liga Nacional de Novilladas y se han retransmitido 98 festejos. EFE

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arm/plv