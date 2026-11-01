Sekulic: “Jugamos de la manera que queremos, especialmente en defensa”

Guardar

Málaga, 1 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, destacó tras la victoria por 89-92 ante el Unicaja que su equipo logró jugar “de la manera que queremos, especialmente en defensa” y dijo que “disfrutó mucho” del ambiente en el Martín Carpena de Málaga.

“Fue un reto grande para nosotros remontar en el segundo tiempo”, reconoció el técnico esloveno, que se mostró “contento porque jugamos de la manera que queremos, especialmente en defensa”.

PUBLICIDAD

Los jugadores del Barça “dieron el máximo para que el resultado fuera victoria”, remontando doce puntos en contra en un tercer y último cuarto donde “necesitamos dar un paso adelante en defensa, forzarles a estar incómodos y con enería, y lo hemos conseguido”.

“Disfruté mucho de este partido en un gran ambiente, contra un grandísimo equipo y un gran entrenador. Les tengo mucho respeto por lo que han hecho”, terminó, en referencia al Unicaja. EFE

PUBLICIDAD

afl/jl