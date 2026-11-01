Sara Guerrero y Cristina Jiménez-Orta, plata y bronce en la Copa de Europa de Ibiza

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Ibiza, 1 nov (EFE).- Las españolas Sara Guerrero y Cristina Jiménez-Orta consiguieron este domingo las medallas de plata y bronce, respectivamente, en la Copa de Europa de Triatlón disputada en Santa Eulària des Riu (Ibiza), donde la checa Heidi Juránková se proclamó campeona.

La gallega Sara Guerrero completó la prueba en 57 minutos y 45 segundos, a 32 segundos de Juránková, que se impuso con un tiempo de 57:13, mientras que la sevillana Cristina Jiménez-Orta cruzó la meta en tercera posición, con un registro de 57:57.

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La competición se decidió en el segmento de carrera a pie, después de que las tres primeras clasificadas mantuvieran diferencias mínimas en la natación y el ciclismo, informó la organización.

Guerrero fue la más rápida en el agua, con un tiempo de 9:28, seguida de Jiménez-Orta (9:29) y Juránková (9:33), mientras que la checa marcó el mejor registro en bicicleta (30:01).

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En la carrera a pie, Juránková logró imponerse con un parcial de 16:30, por delante de Guerrero (17:00) y Jiménez-Orta (17:07), lo que le permitió asegurarse la victoria.

La actuación española se ha completó con la novena posición de la madrileña Iratxe Arenal, que terminó en 58:33, a un minuto y veinte segundos de la vencedora. EFE

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la.cri/ism