Renfe mantiene activo su plan de asistencia a los familiares de las víctimas del accidente

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Madrid, 1 nov (EFE).- Renfe ha recordado este domingo que mantiene activado su plan de asistencia a viajeros y familiares de víctimas de accidentes ferroviarios, con el que ofrece atención integral en situaciones de emergencia como la derivada del accidente de Urda (Toledo).

En un comunicado, Renfe añade que ha habilitado un teléfono de atención permanente a los familiares y afectados (900 10 10 20), desde el que ofrece "información, orientación y ayuda" 24 horas al día y que mantiene operativos centros de atención a esos familiares en Madrid, Toledo y Sevilla.

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La compañía ferroviaria explica que sus equipos trabajan para proporcionar ayuda que va desde la gestión de seguros e indemnizaciones a la organización de desplazamientos, apoyo psicológico o asesoramiento en trámites administrativos. EFE