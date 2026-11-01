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Primera derrota liguera del AEK antes de recibir al Real Madrid en la Champions

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El AEK Atenas cayó este domingo por 2-0 contra el Panathinaikos, sufrió su primera derrota de la temporada en la liga griega y se quedó a siete puntos del liderato de su rival dominical antes de recibir este martes al Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

El AEK, que encadenaba tres triunfos en la competición liguera de su país, encajó el 1-0 a toda velocidad, en el primer minuto, con un tanto de Andreas Tetteh. El 2-0 fue ya en el inicio de la segunda parte, con el gol de Santino Andino.

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No logró levantar el marcador adverso el conjunto visitante, que dispuso de alguna ocasión para discutir el triunfo de su adversario y jugó en superioridad numérica durante los últimos veinte minutos.

EFE

dep-id/ism

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