PP y Junts chocan sobre quién da poder a Colau y Rufián (ERC) les acusa de "ser lo mismo"

Guardar

Barcelona, 01 nov (EFE).- El cabeza de lista del PP a las elecciones municipales en Barcelona, Daniel Sirera, y la candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, han chocado este domingo sobre quién realmente da poder a la figura de Ada Colau.

Sirera ha defendido en una entrevista publicada este mismo domingo en El Nacional que "quien vote a Junts el 29N se puede encontrar que con su voto hacen a Colau ministra de Vivienda".

PUBLICIDAD

Ante ello, Nogueras ha respondido a Sirera a través de un mensaje en la red social X, donde ha defendido que en Junts son "los únicos" que garantizan que ni Colau ni Abascal sean ministros.

"Preocúpese de sus amigos como (Manuel) Valls que son los que ponen a gente como Colau en sitios de poder como la alcaldía de Barcelona", ha dicho Nogueras, que ha asegurado tener ganas de seguir haciendo "que Madrid no pueda decidir nada" sin ellos.

PUBLICIDAD

Minutos después, el candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, se ha sumado a la discusión, también en la red social X, para criticarlos a ambos.

"Tampoco os peleéis tanto que sois lo mismo", ha dicho Rufián en un mensaje dirigido al anterior publicado por Nogueras, en el que ha colgado también dos imágenes con titulares de prensa que indican que PP, Vox y Junts votaron juntos contra decretos de vivienda. EFE

PUBLICIDAD