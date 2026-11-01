Pepe Mel sufre un accidente vascular cerebral

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Sevilla, 1 nov (EFE).- El exentrenador del Betis Pepe Mel ha sufrido este domingo un accidente vascular cerebral del que ha sido operado con éxito en Sevilla, informaron fuentes del club bético.

El técnico madrileño se encuentra ingresado el la UCI a la espera de evolución, añadieron las fuentes.

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Mel, de 63 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber entrenado, entre otros, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almería. EFE