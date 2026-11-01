Matarazzo: “Para mí claramente no es penalti Y no entiendo por qué el VAR no interviene”

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Bilbao, 1 nov (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, afirmó rotundo que para él “claramente no es penalti” y no entiende “por qué el VAR no interviene y lo anula”, en referencia a la acción que dio al Athletic Club la victoria por 2-1 en el derbi vasco disputado en San Mamés.

En la sala de prensa de La Catedral, el técnico estadounidense admitió que la derrota “es dura de digerir” y lamentó la falta de revisión de esa jugada. “Siento que ni siquiera lo comprobaron. En unos cinco segundos ya estaba claro que era penalti. Eso es lo que no entiendo”, criticó. “Una decisión tan determinante y no se miró dos veces”, añadió.

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Matarazzo defendió que Jon Aramburu tocó el balón y se apoyó en la tecnología para sostenerlo. “Nico toca primero y el chip registra que Aramburu la toca en segundo lugar. Se ve un claro cambio de dirección, lo vemos en el vídeo”, explicó.

El preparador añadió que “desde el banquillo” vieron “con claridad” que el esférico cambiaba de trayectoria. “No creo que este partido mereciera ese error como gol decisivo”, insistió el técnico txuri-urdin, que todavía no había hablado con el colegiado.

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Más allá de la polémica, el entrenador hizo autocrítica por el arranque de su equipo. “No empezamos bien. Concedimos demasiadas ocasiones y nuestra línea defensiva sufrió con sus desmarques en profundidad. Éramos conscientes de lo que venía y aun así no lo gestionamos bien”, reconoció.

El técnico realista detalló que en la primera parte la presión alta se activó “sin estructura” y que la zaga no estaba bien colocada respecto a sus pares.

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“A veces jugaban un balón largo y todos perdíamos a nuestro hombre. Había un tres contra uno en la última línea”, describió. Según Matarazzo, se trata de un aspecto que el equipo había trabajado y analizado en vídeo durante la semana, y que fue “el mayor déficit” del primer tiempo.

El entrenador consideró que, tras el empate a uno, la Real tomó “más el control” y generó ocasiones, aunque destacó que Unai Simón hizo “un partido fantástico” y también dio el triunfo a los rojiblancos. “Perdimos hoy y, obviamente, los jugadores no están contentos”, concluyó. EFE

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FRC/sab