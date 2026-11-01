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Massa, Letexier y Zwayer, árbitros para Barça, Atlético y Villarreal

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Madrid, 1 nov (EFE).- El italiano Davide Massa, el francés François Letexier y el alemán Felix Zwayer han sido designados para dirigir este martes los encuentros Barcelona-Aston Villa, Atlético de Madrid-Bayern Múnich y Villarreal-PSG, respectivamente, de la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Massa, de 45 años e internacional desde 2014, estará asistido en las bandas por Filippo Meli y Alessio Berti, el cuarto árbitro será Fabio Maresca y en el VAR oficiarán el alemán Bastian Dankert y el suizo Lukas Fahndrich.

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El colegiado de Imperia dirigirá por segunda vez al cuadro azulgrana tras pitar la victoria ante el Eintracht Fráncfort (2-1) en diciembre de 2025 y también se reencontrará con el conjunto 'villano' después de dirigir el 2-0 al Lille en la vuelta de octavos de la Liga Europa en marzo de 2026.

Letexier arbitrará en el Metropolitano el duelo Atlético-Bayern con Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces de línea, Rudy Buquet como cuarto colegiado y en el VAR contará con Jerome Brisard y el polaco Piotr Lasyk.

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El equipo rojiblanco está invicto con el árbitro francés, con el que venció al Feyenoord por 3-2 en octubre de 2023 y al Inter por 2-1 en noviembre de 2021; mientras que el Bayern ha perdido en las tres ocasiones que le ha tenido como colegiado: 1-0 ante el Lazio en febrero de 2024, 3-0 frente al Feyenoord en enero de 2025 y 1-0 ante el Benfica en junio de 2025 en el Mundial de Clubes.

Zwayer estará en el duelo de La Cerámica con Robert Kempter y Nikolai Kimmeyer como jueces de línea, Daniel Schlager como cuarto árbitro y en el VAR estarán Christian Dingert y Robert Schoder.

El colegiado berlinés, de 45 años e internacional desde 2012, ha pitado en cuatro ocasiones al PSG, con un balance de tres victorias (7-2 al Maccabi Haifa, 2-1 al Arsenal y 5-3 al Tottenham) y un empate (2-2 con el Nápoles), y en tres al Villarreal, que ganó en Roma (0-1) en febrero de 2017 y al RB Salzburgo (2-1) en febrero de 2021, en ambos casos en la Liga Europa, y perdió con el Manchester United (2-1) en la Liga de Campeones en septiembre de 2021.

Asimismo, Jesús Gil Manzano pitará el Manchester United-Roma en Old Trafford, con Guadalupe Porras y Diego Barbero como jueces de línea, Juan Martínez Munuera como cuarto árbitro y Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández en el VAR. EFE

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