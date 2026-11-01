Marc Márquez, más líder del mundial con su victoria en Sepang

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) es más líder del mundial de MotoGP al vencer el Gran Premio de Malasia que se ha disputado en el circuito de Sepang, por delante de sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).
Marc Márquez suma 399 puntos, por los 355 de Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que no disputó la carrera de Malasia, y los 332 del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE
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