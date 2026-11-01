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Marc Márquez da un paso más hacia el título en MotoGP; también ganan Alonso y Quiles

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Marc Márquez ha dado un paso decisivo camino del octavo título mundial de MotoGP, y el décimo de su carrera deportiva, al vencer el Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado en el circuito de Sepang, y en el que también ganaron en sus categorías David Alonso y Máximo Quiles.

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Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su séptima victoria de la temporada al dominar de principio a fin la carrera de Sepang, con lo que incrementa su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Ausente su rival más directo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) por lesión -fractura del radio de su brazo derecho-, la ventaja en la provisional del mundial sobre él es de 44 puntos, 399 del primero por 355 del segundo, y hasta los 67 puntos sobre Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que finalizó sexto en Sepang.

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Con Marc Márquez vencedor en Sepang, su tercera victoria tras las conseguidas en 2014 y 2018 en MotoGP, acabaron los también españoles Pedro Acosta (KTM RC16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

El nueve veces campeón del mundo asumió el liderato de la carrera en la primera curva del circuito, en detrimento de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que había logrado la 'pole position' para la carrera y, aunque tras su estela intentaron aguantar tanto él como Pedro Acosta (KTM RC16), décima a décima de segundo se fue camino del triunfo.

Tras Marc Márquez, Pedro Acosta esperó el momento propició para superar a un Alex Márquez que tuvo más problemas de los previstos para mantener el ritmo, mientras que por detrás de él, el italiano Marco Bezzecchi también pasó 'lo suyo' y vio como le superaban, primero Ai Ogura (Aprilia RS-GP), y en la última vuelta su compatriota Enea Bastianini (KTM RC16).

El hispano colombiano David Alonso (Kalex) logró su segundo triunfo de la temporada en Moto2, después del de los Países Bajos, y el tercero, tras la victoria de Hungría en 2025.

Alonso, que asumió el liderato de la carrera en la sexta vuelta, asciende en la clasificación provisional del mundial de la categoría al cuarto puesto (191 por 190 puntos), en detrimento de su compañero de equipo, Daniel Holgado (Kalex).

Holgado, autor de la 'pole position' de Moto2, lideró desde el momento en que se apagó el semáforo hasta la sexta vuelta, en la que le superó su compañero de equipo, y, aunque consiguió escaparse David Alonso, a dos vueltas del final un susto en la curva catorce le hizo perder su ventaja.

Hasta ese momento se había formado un cuarteto en cabeza con los dos pupilos del equipo CFMoto de Jorge Martínez 'Aspar' y los españoles Ángel Piqueras (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), que a la postre, por ese orden, acabaron la prueba después de que ese grupo se fuese estirando.

La tercera posición en el podio de Ángel Piqueras (Kalex) representa su primero en la categoría intermedia del mundial.

Manuel González (Kalex), quinto, continúa líder del mundial, con apenas 3,5 puntos de ventaja (276,5) sobre Izan Guevara (Boscoscuro), 273,5 puntos, que fue cuarto.

El español Máximo Quiles (KTM), matemáticamente campeón del mundo de 2026, sumó su undécima victoria de la temporada en Moto3, con lo que aumenta su ventaja en el campeonato, en el que suma 376 puntos.

Quiles tiene 148 puntos más que su inmediato perseguidor, David Almansa (KTM) que hoy se tuvo que conformar con la quinta posición, en tanto que en el podio acabaron el indonesio Veda Pratama (Honda) y el también español Álvaro Carpe (KTM).

Quiles ya salió como una exhalación nada más apagarse el semáforo, por dentro de la curva se coló David Almansa para situarse segundo y poco después líder, aunque en la quinta vuelta el ya matemáticamente campeón recuperó el liderato y se marchó en solitario en pos de la victoria.

Por detrás de él, un cuarteto de pilotos, formado por el indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM) y los españoles Álvaro Carpe y David Almansa, que protagonizaron unas espectaculares últimas vueltas con constantes adelantamientos entre todos ellos.

Al final, Máximo Quiles se adjudicó esa undécima victoria de la temporada, acompañado en el podio por Veda Pratama y Álvaro Carpe. EFE

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