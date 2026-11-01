Los Vikings encajan en Detroit su primera derrota y a Lamar Jackson le espera el quirófano

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Washington, 1 nov (EFE).- Minnesota Vikings, el único equipo que había llegado a la Semana 8 de la NFL con pleno de victorias, perdió este domingo su condición de invicto al caer por 19-15 ante Detroit Lions.

Rivales de la División Norte de la NFC, los Vikings siguen como primeros de grupo con un balance de 6-1, seguidos de los Lions (5-2).

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Los Lions abrieron el marcador con un 'field goal' en el primer cuarto, pero los Vikings respondieron con un 'touchdown' de Justin Jefferson nada más arrancar el segundo.

Al descanso, los Vikings ganaban 6-7 tras otro gol de campo de Detroit.

Los 'touchdowns' de Jahmyr Gibbs y Jameson Williams en el tercer y cuarto cuartos sellaron la victoria local, pese a que los Vikings, con T.J. Hockenson, se habían puesto por delante a 8:44 del final.

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Jared Goff completó 18 de sus 25 pases para 176 yardas y un 'touchdown', mientras que Kyler Murray conectó 17 de 29 para 210 yardas y dos anotaciones. Ambos lanzaron una intercepción.

También con un 6-1 y líderes de la División Este de la AFC, los Buffalo Bills ganaron por 36-10 a los Baltimore Ravens, que sufrieron la baja de Lamar Jackson en la primera ofensiva del partido, justo cuando el 'quarterback' regresaba de otra lesión.

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Jackson tendrá que pasar por el quirófano para someterse a una operación en el pulgar y podría decir adiós a la temporada.

Con unos Ravens conmocionados sin Jackson, Josh Allen completó 21 de sus 34 pases para 289 yardas y dos 'touchdowns' para los Bills, aunque también lanzó una intercepción. Además, fue capturado en una ocasión.

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Para los Bills, James Cook III y Allen anotaron en jugadas de carrera, mientras que Dalton Kincaid y DJ Moore lo hicieron por recepción.

En otros resultados, los Pittsburgh Steelers ganaron por 27-6 a los Cleveland Browns y con un 6-2 lideran la División Norte de la AFC. Aaron Rodgers completó 13 de 25 pases para 172 yardas y lanzó una intercepción.

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Los Jacksonville Jaguars, primeros en la División Sur de la AFC, derrotaron 42-7 a los Indianapolis Colts. Trevor Lawrence completó una partido muy efectivo, con 210 yardas y tres 'touchdowns' en apenas 14 intentos de pase.

Los Raiders de Las Vegas ganaron 33-38 en Nueva Jersey a los Jets y los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 16-0 a los Atlanta Falcons.

Los Arizona Cardinals se impusieron a los Dallas Cowboys en Texas por 30-33 en la prórroga, lo mismo que los Cincinnati Bengals, que vencieron a los Tennessee Titans por 43-36. EFE

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