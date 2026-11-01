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Los países iberoamericanos tratarán de lanzar en Madrid la primera alianza sobre IA

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Madrid, 1 nov (EFE).- Los países iberoamericanos tratarán de lanzar en Madrid la primera alianza por la inteligencia artificial para reforzar la soberanía digital y cultural de la región y de aprovechar las posibilidades de esta tecnología, pero también para atender los desafíos que tiene en materia de derechos, sostenibilidad, inclusión, seguridad y privacidad.

Este martes, y como antesala de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno -que comienza el próximo miércoles en Madrid- se celebra la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA, durante la cual los titulares de las carteras del ramo buscarán definir una visión común sobre el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial.

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Los ministros iberoamericanos quieren aprovechar la cita para establecer mecanismos de cooperación que protejan los derechos de las personas, reduzcan brechas digitales y que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización, ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La reunión, que se celebra con el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’, irá además precedida de un Foro Digital, en el que además de varios ministros y representantes institucionales van a intervenir expertos en derechos digitales, ciberseguridad y gobernanza.

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El Departamento español para la Transformación Digital ha subrayado que la reciente creación de ministerios y agencias dedicadas a la transformación digital justifica esta primera reunión ministerial iberoamericana centrada en la inteligencia artificial para buscar estrategias comunes en esta región del mundo.

Los ministros explorarán fórmulas de cooperación para el desarrollo de casos de uso basados en modelos de IA en lenguas de la región, la forma de compartir de forma segura datos para el desarrollo de sistemas y el acceso a capacidades de cómputo para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial.

La I Reunión Ministerial Iberoamericana de IA pretende así asentar las bases de políticas que pongan el desarrollo y el uso de la IA al servicio del ser humano, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, para contribuir a una transformación digital "responsable, segura y centrada en las personas".

El encuentro, ha subrayado el ministerio español, supondrá avanzar en el esfuerzo que está haciendo la comunidad Iberoamericana para desarrollar una 'tercera vía tecnológica' en favor de un ecosistema de IA "innovador, competitivo, ético y seguro", después de que en la Cumbre Iberoamericana de 2021 se fijara el mandato de impulsar una Agenda Digital conjunta y la organización de un Foro Digital, que hizo que algunos países comenzaran a definir marcos de cooperación en este asunto.

Dos años después, en la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana, se aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, en la que España tuvo un papel crucial, ya que ese decálogo de derechos digitales se inspiró en la Carta de Derechos Digitales que había promovido el Gobierno español. EFE

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