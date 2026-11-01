Localizada una embarcación con cuatro migrantes a punto de hundirse en aguas del Estrecho

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Ceuta, 1 nov (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una pequeña embarcación que estaba cruzando las aguas del Estrecho de Gibraltar con cuatro migrantes a bordo, todos ellos adultos, que pretendían alcanzar irregularmente las costas peninsulares y que estaba semisumergida en el agua.

La intervención ha sido realizada esta madrugada por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada de los días 30 y 31 de julio que ha dejado en la ciudad ceutí a miles de migrantes marroquíes.

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Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación sospechosa y procedieron a su intervención, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

En la embarcación iban cuatro migrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad, los cuales habían salido unos momentos antes desde la costa de Benítez.

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En el momento de la intervención la pequeña embarcación estaba semisumergida en el mar debido a sus malas condiciones y al peso que soportaba.

Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha advertido un aumento de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí.

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El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE