Llegan a El Hierro dos cayucos con 307 personas tras seis días de navegación desde Gambia

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El Pinar (El Hierro), 1 nov (EFE).- Dos cayucos con 307 personas migrantes a bordo llegaron la noche de este sábado al puerto de La Restinga, en El Hierro, tras seis días de navegación desde Gambia, según los datos facilitados por los dispositivos de emergencia.

La primera embarcación, con 193 personas, entre ellas 173 hombres, diez mujeres y diez menores, fue escoltada por la Salvamar Navia y llegó a las 19:30 horas.

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Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, y habían partido de Barra (Gambia).

Siete minutos después, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco, con 114 personas a bordo: 102 hombres, seis mujeres y seis menores, estos últimos pendientes de confirmación.

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La embarcación fue asistida por la Salvamar Diphda y había salido de Brufut (Gambia).

Entre los ocupantes de este segundo cayuco había personas de Senegal, Gambia y Níger. EFE

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(foto) (vídeo)