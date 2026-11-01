Las marcas de restauración piden al Gobierno revisar la ley 'rider' y un solo interlocutor

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Madrid, 1 nov (EFE).- En el marco del 30º aniversario de Marcas de Restauración, la entidad ha pedido al Gobierno que salga elegido en las urnas el 29 de noviembre la creación de un solo interlocutor político para el sector y revisar la ley 'rider' por las deficiencias que ha mostrado su aplicación práctica.

La organización, que representa a 53 entidades y da empleo a más de 200.000 personas en España, ha lanzado una serie de peticiones al próximo Gobierno a través de su directora general, Adriana Bonezzi, durante su participación en una entrevista en el pódcast EFEAgro Punto de Encuentro.

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Durante su intervención, Bonezzi ha defendido que "sería estupendo" que el nuevo Gobierno reconociese la importancia del sector y que estableciera un "único interlocutor" para la restauración, ya que en la actualidad tratan con distintos sectores públicos como Consumo, Turismo, Comercio o Sostenibilidad.

La directora general ha exigido de cara al próximo escenario político una mayor "seguridad jurídica" para los empresarios y ha criticado la fragmentación normativa que supone la convivencia de 17 reglamentaciones autonómicas diferentes en el territorio nacional.

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Bonezzi se ha referido a las consecuencias que ha tenido para la hostelería la entrada en vigor de la ley 'rider', impulsada por el actual Gobierno, de cuyo texto legal ha criticado la merma en "flexibilidad" que ha supuesto para el sector.

A este respecto, ha mostrado su preocupación por que los retrasos en las entregas derivados de la falta de flexibilidad acaben siendo percibidos por el cliente como una deficiencia de las propias marcas y no como una consecuencia del marco legal actual, por lo que ha pedido revisar la norma con el nuevo Ejecutivo.

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Respecto a la evolución económica del sector, ha detallado que la restauración de marca ha alcanzado una facturación de 26.400 millones de euros hasta julio de 2026 y prevé un cierre de año positivo.

No obstante, ha reconocido que el incremento de los costes de producción y la inflación alimentaria están estrechando los márgenes de beneficio de las compañías y han encarecido el precio medio del menú del día tradicional hasta situarlo "cerca de los 17 euros".

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En relación a la competencia de los denominados "mercaurantes", ha reiterado la necesidad de que haya "seguridad jurídica" y que se apliquen las mismas reglas del juego y exigencias legales a los supermercados que incorporan mesas y sillas para ofrecer una experiencia equiparable a la de un restaurante.

Respecto a la llegada de la inteligencia artificial y la posibilidad de que los usuarios realicen pedidos o reservas a través de asistentes virtuales, ha apuntado a la necesidad de estar preparados para atender a una "sociedad diversa".

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Bonezzi ha señalado que en la actualidad conviven usuarios que dominan los dispositivos móviles para efectuar pagos directos, con clientes a los que les sigue gustando llamar por teléfono para "pedir una pizza al estilo de los años noventa".

Ante los avances de la tecnología, la directora general ha defendido que las compañías deben seguir reforzando la "inteligencia humana y empática" en la gestión directa de las marcas, pues al final quien marca la diferencia es la gestión personal. EFE

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