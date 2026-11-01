Laporte vuelve y Sancet empieza en el banquillo ante una Real con Barrenetxea y Soler

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Bilbao, 1 nov (EFE).- El regreso de Aymeric Laporte tras cumplir un partido de sanción es la principal novedad del once inicial del Athletic para el derbi vasco que va a disputar en San Mames ante una Real Sociedad en la que Barrenetxea y Soler vuelven a ser titulares en el centro del campo 'txuri urdin'.

Por parte del equipo rojiblanco, con el recién recuperado Oihan Sancet en el banquillo, entran Laporte, que ocupa el puesto de Paredes, y Gerenabarrena, este en lugar del lesionado Ruiz de Galarreta.

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El once de Edin Terzic, por lo tanto, es el formado por Unai Simón; Hugo Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Canales; Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams; y Maroan.

Por su parte, el técnico realista, Pellegrino Matarazzo, ha introducido tres cambios respecto al equipo que se enfrentó al Levante con la entrada de Aramburu, Barrenetxea y Soler en lugar de Héctor Fort, Turrientes y Oskarsson.

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La Real Sociedad juega de inicio con Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Barrenetxea, Gorrotxategi, Soler, Guedes; Sucic y Oyarzabal. EFE

ibn/jl