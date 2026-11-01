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La potranca “La Llosa” doblega a sus mayores el Gran Premio Aniversario de HZ en Madrid

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Madrid, 1 nov (EFE).- La tres años “La Llosa” se impuso este domingo con un potente cambio de ritmo en el Gran Premio 85º Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela (HZ), la carrera estelar de 1.600 metros para la yeguas de la temporada de otoño madrileña.

El jockey checo Václav Janácek montó a la pupila del preparador Guillermo Arizkorreta.

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La veterana “See the Dream”, con Alejandro Gutiérrez Val en la silla, marcó el compás de la prueba. La favorita y defensora del título, “Leyhaimur”, espera en el lote. Y con ella, “La Llosa”.

En la recta final llegaron los remates. “See the Dream” no cedía pero “La Llosa” remontaba con fuerza; algo menos “Leyhaimur”. Así, la yegua de Janácek cruzaba la meta con casi dos cuerpos de ventaja sobre la conductora, que mantenía un cuello sobre “Leyhaimur”.

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La yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda, propietario de “La Llosa”, recibe 24.000 euros por la victoria de su potranca, que además firma el extraño doblete Oaks (gran premio de 2.400 de primavera para las tres años) – Aniversario (carrera de 1.600 donde las potrancas se enfrentan a sus mayores).

Los otros ganadores de la reunión han sido el seis años “Empel”, con la monta del venezolano Gabriel Arguinzones; la dos años debutante “Silent Faith”, con la checa Denissa Sikorová; “Imonfire”, con Nicolás de Julián; “Kooza”, con Jaime Gelabert; y “Dancelot”, con Victoria Alonso en el hándicap de más distancia de cuantos se disputan en España, el Francisco Cadenas y sus 3.200 metros.

La combinación premiada de la Quíntuple Plus queda compuesta por las mantillas: 1 – 7 – 3 – 10 – 9 – 6. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 10. No tomaron la salida “Nordeste” y “Kokushoku” en la tercera carrera de la jornada. EFE

fg/sab

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