La mitad de los senadores no repetirán esta legislatura

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Casi el 50% de los senadores electos de esta legislatura no van en las listas a la Cámara Alta en los comicios generales del próximo 29 de noviembre, aunque alguno de ellos sí que se presentan como candidatos al Congreso, y, en el caso de ser elegidos, se convertirán en diputados en la siguiente legislatura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho públicas las candidaturas provisionales de los partidos para el Congreso y el Senado el próximo 29 y, según los datos recopilados por Europa Press, la otra mitad de estos senadores tiene opción de revalidar su escaño en estos comicios.

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El PP ha sido el partido que más renovación ha hecho en su grupo parlamentario del Senado, ya que también ha sido el que más senadores ha tenido durante esta legislatura. Por su parte, el PSOE ha acometido una gran renovación en sus 'números uno' al Senado.

Cabe recordar que en estas elecciones generales del 29 de noviembre se han activado diferentes alianzas electorales. Por un lado, PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda se presentarán conjuntamente en casi todas las provincias, mientras que PP y Vox también han llegado a un acuerdo para apartarse de diferentes provincias.

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SIGUEN LOS PORTAVOCES DEL PSOE Y PP

Eso sí, estas elecciones del 29 de noviembre no afectarán previsiblemente al escaño de los portavoces del PP y el PSOE en el Senado, Alicia García y Juan Espadas, respectivamente. En el caso de la primera, será cabeza de lista por Ávila y previsiblemente reeditará su escaño, mientras que el socialista es parlamentario por designación autonómica.

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También se mantiene en su puesto la portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, que es senadora por designación autonómica por el País Vasco y su escaño no está en juego durante estas elecciones del 29 de noviembre, al igual que su homólogo de Junts, Eduard Pujol, que lo es por Cataluña.

En el caso contrario se encuentra la que ha sido portavoz de ERC durante esta última legislatura, Sara Bailac, que no repetirá como candidata en estas elecciones y deja su puesto en las listas por Lleida a Sílvia Martínez i Fuentes. Por Barcelona será Francesc-Marc Álvaro y los repúblicanos decidirán previsiblemente la portavocía entre estos nombres.

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