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La Guardia Civil mantiene blindada el área restringida en Urda para preservar las pruebas

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Toledo, 1 nov (EFE).- La Guardia Civil mantiene blindada la zona en la que tuvo lugar el accidente ferroviario el miércoles en Urda (Toledo), donde está prohibido el acceso de personas no autorizadas, "con el fin de preservar las evidencias, pruebas e indicios".

En un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el portavoz del Instituto Armado, Pedro Pablo Garrido, ha detallado los medios que integran el despliegue de seguridad en el área restringida.

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En concreto, ha explicado que un grupo de drones vigila desde el aire; el escuadrón de caballería peina los terrenos de difícil acceso para las patrullas de seguridad ciudadana; y la agrupación de tráfico, junto a la agrupación de reserva y seguridad, controla las carreteras y caminos aledaños.

Mientras tanto, la unidad cinológica sigue con su labor de búsqueda de restos biológicos.

A la zona cero del accidente únicamente pueden acceder fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal judicial que cuente con autorización de acceso.

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La jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente ferroviario que ha dejado al menos 69 víctimas mortales prohibió el mismo día en el que tuvo lugar el siniestro el acceso de personas no autorizadas a la zona y la retirada de cualquier elemento del área afectada para preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Dicha prohibición, ha señalado Garrido, alcanza 2 kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.

De igual modo, el portavoz de la Guardia Civil ha recordado que no está permitido el acceso al área restringida y que este mismo sábado se detectó un dron particular grabando en la zona, cuyo propietario fue identificado. EFE

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